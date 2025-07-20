به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «جروزالم‌پست» به نقل از «یسرائیل کاتس» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی گزارش داد که منطقه جنوب سوریه باید منطقه‌ خالی از سلاح، باقی بماند.

کاتس با اشاره به بی‌اعتمادی اسرائیل به احمد الشرع رئیس‌ دولت موقت سوریه تأکید کرد: گروه‌هایی که امروز در حال هدف قرار دادن دروزی‌ها هستند، فردا اسرائیل را هدف خواهند گرفت.

وی همچنین از توافق خود با «پیت هیگسث» وزیر دفاع آمریکا برای اجرای اقداماتی مشترک با هدف تأمین امنیت منافع اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه خبر داد.

کاتس گفت که در دیداری مؤثر در پنتاگون، موضوعات استراتژیک و منطقه‌ای را با همتای آمریکایی خود مورد بررسی قرار داده است.

در همین راستا، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دو هزار نظامی و امنیتی دروزی حاضر در ارتش اسرائیل برای جنگیدن در کنار دروزی‌های ساکن استان سویداء سوریه، اعلام آمادگی کرده‌اند.

به موازات آن، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که در حال آماده‌سازی برای ارسال تجهیزات پزشکی و دارو به استان سویداء سوریه است. طبق گزارش‌ها، این کمک‌ها از طریق نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل و پس از دریافت مجوزهای لازم، منتقل خواهند شد.

روز چهارشنبه گذشته، اسرائیل حملات هوایی گسترده‌ای به دمشق انجام داد که طی آن، ساختمان‌های وزارت دفاع، ستاد کل ارتش و اطراف کاخ ریاست‌جمهوری را هدف قرار داد. در پی این حملات، نیروهای اسرائیلی به بلندی‌های جولان اشغالی منتقل شدند. مقامات اسرائیلی ادعا کردند که این اقدامات به منظور حفاظت از دروزی‌ها در جنوب سوریه صورت گرفته است.

در همین زمینه، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، در پیامی ویدیویی اظهار داشت که ارتش اسرائیل برای دروزی ها در سوریه تلاش می‌کند.

در مقابل، برخی از رهبران دروزی در منطقه السویداء خواهان مداخله بین‌المللی شده‌اند که شامل درخواست کمک مستقیم از اسرائیل نیز بوده است.

بر اساس گزارش‌ها، ارتش اسرائیل اعلام کرده که چند هدف نظامی در دمشق و اطراف کاخ ریاست‌جمهوری را همزمان با حمله به ستاد کل ارتش، مورد اصابت قرار داده است. همچنین مناطق دیگری از جمله شهرهای قطنا، درعا و مسیرهای منتهی به این مناطق در جنوب سوریه نیز هدف حملات قرار گرفته‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸