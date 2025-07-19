به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «دیوید بارنیا» رئیس موساد این هفته به واشنگتن سفر کرده تا از آمریکا برای متقاعد کردن کشورها درباره اخراج فلسطینیان از غزه کمک بگیرد.
رئیس موساد در دیدار اواسط این هفته خود به «استیو ویتکاف» فرستاده ریاستجمهوری آمریکا در امور منطقع گفته است که اتیوپی، اندونزی و لیبی آمادگی خود را برای پذیرش تعداد زیادی از فلسطینیان از غزه اعلام کردهاند.
طبق گزارش آکسیوس، رئیس موساد پیشنهاد داده ایالات متحده به این کشورها انگیزههایی ارائه دهد و به اسرائیل در متقاعد کردن آنها کمک کند.
همچنین در ماه فوریه، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده ایده خارجکردن تمامی ۲ میلیون ساکن غزه و بازسازی این باریکه را مطرح کرده بود؛ طرحی که بعدها در پی مخالفت جدی کشورهای منطقه مواجه شد و ترامپ در نهایت از آن عقبنشینی کرد.
همچنین به گزارش آکسیوس، رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ طرحهایی داشته تا تمامی ۲ میلیون ساکن غزه را به یک منطقه «بشردوستانه» کوچک در نزدیکی مرز مصر منتقل کند.
این طرح نیز مصر و کشورهای غربی را نگران کرده است، زیرا گویا رژیم صهیونیستی در تدارک آوارهسازی گسترده فلسطینیان از غزه است؛ امری که همتایان ائتلافی افراطی نتانیاهو و بسیاری از چهرههای همحزبی وی در سالهای گذشته مطرح کردهاند.
