به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: رویکردهای ما در مذاکرات با اروپایی‌ها قوی‌تر و مستحکم‌تر از گذشته خواهد بود.

سید عباس عراقچی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این سوال که رویکرد ایران در مذاکرات با اروپایی‌ها چگونه خواهد بود؟ گفت: رویکردهای ما الان قوی‌تر و مستحکم‌تر از گذشته است.

وی در این ارتباط ادامه داد: لازم است که اروپایی‌ها از مواضع ایران مطلع شوند و اینکه ایران در پیگیری حقوق خود بعد از جنگ حتماً قوی‌تر از گذشته است.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که زمان مذاکراتی ایران با اروپایی‌ها چه زمانی خواهد بود؟ گفت: این موضوع در حال تنظیم شدن است.

