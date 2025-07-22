شلیک موشک از یمن به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های عبری به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی گزارش دادند که صبح امروز سه‌شنبه موشکی از یمن شلیک شد و در نتیجه آن میلیون‌ها صهیونیست راهی پناهگاه شدند و فعالیت فرودگاه بن گوریون مختل شد.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی از شهروندان خواسته شده است که از دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی پیروی کنند.

ارتش اسرائیل گزارش داد که آژیرهای حمله هوایی در چندین منطقه در داخل سرزمین‌های اشغالی به دلیل شلیک موشک از یمن به صدا درآمده‌ است و تاکید کرد که جزئیات هنوز در دست بررسی است.

طبق بیانیه سوم، ارتش اشغالگر ادعا کرد که نیروی هوایی، موشک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده و خاطرنشان کرد که این هشدار مطابق با رویه‌های استاندارد صادر شده است.

کمی پس از شناسایی شلیک، آژیرهای حمله هوایی به صدا درآمد و حریم هوایی اراضی اشغالی بسته شد. شلیک موشک یمنی یک روز پس از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به حدیده واقع در غرب یمن، صورت گرفت.

