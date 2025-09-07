به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی سقوط یک پهپاد یمنی در فرودگاه رامون واقع در نزدیکی شهر ایلات در جنوب اراضی اشغالی، ۸ شهروند اسرائیلی زخمی شدند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که این پهپاد از یمن پرتاب شده و پس از ورود به منطقه فرودگاه منفجر شده است.

پیش‌تر، ارتش اسرائیل از رهگیری سه پهپاد دیگر خبر داده بود که از یمن به سمت اراضی اشغالی پرتاب شده بودند. طبق بیانیه ارتش، دو پهپاد پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل ساقط شدند.

در بیانیه‌ای دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد که پهپاد چهارم در منطقه فرودگاه رامون سقوط کرده و هیچ آژیر خطری به صدا درنیامده است. این حادثه در حال بررسی است.

شبکه ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد که پس از توقف موقت فعالیت فرودگاه رامون، اکنون فضای هوایی اسرائیل بازگشایی شده و فعالیت فرودگاه رامون از سر گرفته شده است.

فرودگاه رامون در صحرای نقب واقع شده و یکی از فرودگاه‌های مهم جنوب اراضی اشغالی محسوب می‌شود.

در همین حال، «یواف گالانت» وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده که در پاسخ به حملات فزاینده موشکی و پهپادی از سوی نیروهای مسلح یمن، واکنشی شدید نشان خواهد داد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸