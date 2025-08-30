به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رواداری روز شنبه (۸ شهریور) در گزارشی تازه نوشت که کارمندان دولت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران، زنان، کاربران شبکه‌های اجتماعی، معترضان و شماری از علمای دینی در میان بازداشت‌شدگان قرار دارند.

به‌گفته این نهاد، اتهام‌هایی چون همکاری با مخالفان طالبان، انتقاد از این گروه، سرپیچی از قانون «امر به معروف»، پوشش زنان، اندازه ریش و موی مردان، شنیدن موسیقی، حاضر نشدن در نماز جماعت و شرکت در تجمع‌های اعتراضی دلیل بازداشت‌ها عنوان شده است.

بخش عمده این بازداشت‌ها توسط ادارات «امر به معروف و نهی از منکر» و نیروهای اطلاعات و امنیت طالبان انجام شده است.

زنان نیز به اتهام‌های مختلف از رستوران‌ها، وسایل نقلیه عمومی و دیگر اماکن عمومی بازداشت و از حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند.

این نهاد تأکید کرده است که مقامات محلی طالبان نیز شهروندان را به‌طور خودسرانه در بازداشتگاه‌های شخصی نگهداری کرده‌اند. طالبان تاکنون به این گزارش واکنش نشان نداده است.

...

پایان پیام/