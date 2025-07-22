نصب تصویر رهبر انقلاب در مجلس عزا سیاست نیست، عین دینداری است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین حسن ظفر نقوی، یکی از علمای برجسته پاکستان، اظهار داشت که آوردن تصویر آیتالله سید علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به مجالس عزاداری نه تنها کار سیاسی نیست، بلکه عین دین و برخاسته از شعور دینی است.
وی با لحنی انتقادی گفت: تعجب است از کسانی که فکر میکنند اگر تصویر رهبر انقلاب در مجلس عزا باشد، آن مجلس سیاسی شده است! آیا اگر یک سیاستمدار فاسد و چپاولگر در مجلس حضور پیدا کند یا تصویر او آورده شود، آنگاه سیاسی نیست؟
نقوی افزود: بارها دیدهایم که وقتی سیاستمداران در مجالس عزا وارد میشوند، برخی افراد مجلس را رها کرده و برای چاپلوسی به دنبال آنها میروند. این سیاستبازی واقعی است!
این عالم برجسته پاکستانی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب، ملتها را بیدار و به آنها شعور سیاسی بخشیدهاند، همواره از مظلومان حمایت کردهاند و آن را آشکارا اعلام کردهاند. آیا حمایت از حامی مظلومان یا آوردن تصویر او در مجلس عزا سیاستزدگی است؟
وی همچنین کسانی را که با این حرکت مخالفت میکنند، به ناآگاهی از حقیقت دین متهم کرد و خواستار شناسایی آنها شد.
نقوی گفت: «باید دید ریشه این مخالفتها از کجا میآید؟ اینها چه کسانی هستند که به جای ایستادن در کنار کودکان مظلوم فلسطین، در برابر صدای حق موضع میگیرند؟ این عناصر باید مورد بازخواست قرار گیرند.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما