رئیس جمیعت علمای بنگال: همواره در کنار انقلاب اسلامی خواهیم ماند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی صدیق‌الله چودری، از علمای برجسته اهل سنت، وزیر پیشین آموزش همگانی و کتابدار کتابخانۀ ایالت بنگال غربی هندوستان و همچنین رئیس جمعیت علمای بنگال، با حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیم‌الهی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در هند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برگزار شد و دو طرف در فضایی صمیمی درباره وضعیت کنونی جهان اسلام و مسائل فرهنگی و دینی به تبادل نظر پرداختند.

حجت الاسلام و المسلمین حکیم‌ الهی ضمن خوش‌ آمدگویی به مولوی صدیق‌ الله چودهری، از خدمات دینی و فرهنگی علمای هند تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت که همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و غیرمسلمانان در هند، نتیجه تعالیم درخشان اسلام و مجاهدت‌های عالمان فرهیخته این کشور است۔

نماینده ولی‌فقیه در ادامه با اشاره به محبت و حمایت صمیمانه مسلمانان و حتی غیرمسلمانان هند نسبت به جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی، از آنان قدردانی کرده و تصری کرد: در حقیقت، دعاها و حمایت‌های خالصانه شما موجب نزول برکات الهی و پیروزی جبهه حق گردیده است.

همچنین دو طرف بر لزوم تحکیم و گسترش روابط علمی، فرهنگی و مذهبی میان ایران و هند تأکید کردند و توافق نمودند که به‌زودی نشست‌ها و دیدارهای متقابل میان علما و اندیشمندان دو کشور برگزار شود۔

در بخش پایانی، مولوی صدیق‌ الله چودهری با ابراز عشق و ارادت خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: «لطفاً سلام و دعای ما را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برسانید. ما برای سلامتی و طول عمر ایشان دعا می کنیم، رهنمودهای ایشان برای ما چراغ راه است، چرا که ایشان حامی حقیقی مظلومان جهان‌اند، و ما نیز همواره از مظلومان حمایت کرده و در کنار انقلاب اسلامی خواهیم بود.

