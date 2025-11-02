  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

در دیدار با نمایندۀ ولی فقیه در هند مطرح شد؛

رئیس جمیعت علمای بنگال: همواره در کنار انقلاب اسلامی خواهیم ماند

۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۵
کد مطلب: 1745539
رئیس جمیعت علمای بنگال: همواره در کنار انقلاب اسلامی خواهیم ماند

مولوی صدیق‌الله چودهری، از علمای برجسته اهل سنت و رئیس جمعیت علمای بنگال، در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحمید حکیم‌الهی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در هند، ضمن ابراز ارادت به رهبر معظم انقلاب، بیان داشت که رهنمودهای ایشان چراغ راه مسلمانان و حامیان مظلومان جهان است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی صدیق‌الله چودری، از علمای برجسته اهل سنت، وزیر پیشین آموزش همگانی و کتابدار کتابخانۀ ایالت بنگال غربی هندوستان و همچنین رئیس جمعیت علمای بنگال، با حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیم‌الهی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در هند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برگزار شد و دو طرف در فضایی صمیمی درباره وضعیت کنونی جهان اسلام و مسائل فرهنگی و دینی به تبادل نظر پرداختند.

حجت الاسلام و المسلمین حکیم‌ الهی ضمن خوش‌ آمدگویی به مولوی صدیق‌ الله چودهری، از خدمات دینی و فرهنگی علمای هند تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت که همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و غیرمسلمانان در هند، نتیجه تعالیم درخشان اسلام و مجاهدت‌های عالمان فرهیخته این کشور است۔

نماینده ولی‌فقیه در ادامه با اشاره به محبت و حمایت صمیمانه مسلمانان و حتی غیرمسلمانان هند نسبت به جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی، از آنان قدردانی کرده و تصری کرد: در حقیقت، دعاها و حمایت‌های خالصانه شما موجب نزول برکات الهی و پیروزی جبهه حق گردیده است.

همچنین دو طرف بر لزوم تحکیم و گسترش روابط علمی، فرهنگی و مذهبی میان ایران و هند تأکید کردند و توافق نمودند که به‌زودی نشست‌ها و دیدارهای متقابل میان علما و اندیشمندان دو کشور برگزار شود۔

در بخش پایانی، مولوی صدیق‌ الله چودهری با ابراز عشق و ارادت خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: «لطفاً سلام و دعای ما را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برسانید. ما برای سلامتی و طول عمر ایشان دعا می کنیم، رهنمودهای ایشان برای ما چراغ راه است، چرا که ایشان حامی حقیقی مظلومان جهان‌اند، و ما نیز همواره از مظلومان حمایت کرده و در کنار انقلاب اسلامی خواهیم بود.

رئیس جمیعت علمای بنگال: همواره در کنار انقلاب اسلامی خواهیم ماند + تصاویر

رئیس جمیعت علمای بنگال: همواره در کنار انقلاب اسلامی خواهیم ماند + تصاویر

رئیس جمیعت علمای بنگال: همواره در کنار انقلاب اسلامی خواهیم ماند + تصاویر

.........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha