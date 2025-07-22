مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: اسرائیل باید کشتار در نقاط توزیع مواد غذایی را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس (توییتر) اعلام کرد که کشتار مردم بی دفاع فلسطین باید متوقف شود؛ در غیر این صورت تمام گزینه‌ها روی میز است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص نوشت: کشتار غیرنظامیانی که در غزه به دنبال کمک بودند، غیرقابل دفاع است. روشن کردم که ارتش اسرائیل باید کشتار مردم در نقاط توزیع (مواد غذایی) را متوقف کند.

«کایا کالاس» در این خصوص اضافه کرد: اگر اسرائیل به وعده‌های خود عمل نکند، همه گزینه‌ها روی میز گذاشته شده است.

