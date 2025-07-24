۶۰ نفر از قانونگذاران اروپایی خواستار اقدام فوری برای نجات مردم غزه شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۶۰ نماینده پارلمان اروپا با امضای نامه‌ای مشترک خواستار اقدام فوری برای نجات غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه و تحریم رژیم صهیونیستی شدند.

در این نامه آمده است: کودکان غزه در حال مرگ بر اثر گرسنگی هستند، در حالی که پاسخ اتحادیه اروپا تنها به واژگانی ضعیف محدود شده و هیچ اقدام ملموسی برای توقف این فاجعه صورت نگرفته است.

این نمایندگان خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امور خارجی اتحادیه اروپا برای بررسی اتخاذ اقدامات و تدابیری علیه رژیم صهیونیستی شدند.

نمایندگان پارلمان اروپا در این نامه تاکید کردند که ما خواستار ارائه بسته‌ای از تحریم‌ها علیه رژیم صهیونیستی برای تصویب در شورای امور خارجی اتحادیه هستیم.

آنها همچنین گفتند: پیشنهاد می‌کنیم تحریم‌هایی علیه «مؤسسه انسانی غزه» و شماری از کارکنان آن اعمال شود.

نمایندگان اروپایی تصریح کردند که تاریخ سکوت و همدستی اتحادیه اروپا در برابر قحطی و نسل‌کشی در غزه را نخواهد بخشید.

در ادامه نامه نمایندگان پارلمان اروپا آمده است: ما نیازمند اقدام فوری هستیم و نباید فلسطینیان غزه را به گرسنگی و قتل بسپاریم.

آنها در پایان این نامه تاکید کردند: دیگر معیارهای دوگانه، سکوت یا همدستی درباره آنچه در غزه می‌گذرد پذیرفتنی نیست.

همچنین «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش تر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت که کشتار مردم بی دفاع فلسطین باید متوقف شود در غیر این صورت تمام گزینه‌ها روی میز است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس ضمن محکوم کردن کشتار مردم بی دفاع فلسطین گفت که کشتار مردم گرسنه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

وی در ادامه پست خود نوشت که در حال مذاکره با سازمان‌های بین‌المللی برای تسریع روند کمک رسانی به مردم نوار غزه است و اینکه باید از این مساله اطمینان حاصل شود که هدف قرار دادن مردم در مراکز توزیع کمک‌ها کاملاً محکوم است.

کالاس نوشت: در صورتی که اسرائیل به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر پایبند نباشد، تمام گزینه‌ها روی میز گذاشته شده است.

کالاس هفته گذشته پیش از آغاز نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، با اشاره به وضعیت غزه گفته بود که شرایط هنوز بسیار بسیار بد است. اوضاع انسانی واقعاً فاجعه‌بار است. تا زمانی که این شرایط واقعاً بهبود نیابد، نمی‌توانیم بگوییم که همه ما به اندازه کافی کاری کرده‌ایم.

وی افزود: واضح است که هنوز آتش‌بس وجود ندارد و همین مساله، رساندن کمک‌های بشردوستانه را بسیار دشوارتر کرده است. اما باید واقعاً برای بهبود وضعیت مردم تلاش کنیم، زیرا نمی‌دانیم آتش‌بس چقدر از ما فاصله دارد.

کالاس خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا در گفت‌ وگو با (رژیم) اسرائیل به تفاهمی مشخص دست یافته است که برخی نشانه‌های مثبت از اجرای آن دیده می‌شود، از جمله بازسازی خطوط برق، ارسال کامیون‌های بیشتر حامل کمک‌های بشردوستانه و اقدامات اولیه در گذرگاه‌ها اما به گفته او، این اقدامات هنوز کافی نیست و اتحادیه انتظار دارد پیشرفت بیشتری روی زمین حاصل شود.

