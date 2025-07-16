به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه و در تکمیل اظهارنظر «جوزپ بورل» مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در انتقاد از بی‌عملی اتحادیه اروپا در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، پیامی را در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت.

مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی نوشته بود: «شورای اتحادیه اروپا دیروز نتوانست در مورد نقض بند مربوط به حقوق بشر در توافقنامه همکاری توسط اسرائیل، تصمیمی بگیرد. اما این خود یک تصمیم است: اروپا تصمیم می‌گیرد که جنایات جنگی مداوم اسرائیل را مجازات نکند و اجازه می‌دهد نسل‌کشی غزه بدون وقفه ادامه یابد.»

بقائی نیز در این خصوص نوشت: «و این درست در راستای تحریم "فرانچسکا آلبانیز" گزارشگر ویژه فلسطین توسط ایالات متحده است تا هر منتقد نسل‌کشی و جنایات وحشیانه مداوم اسرائیل در غزه و کرانه باختری را ساکت کند.»

..............................

پایان پیام/