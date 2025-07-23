به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم پنجاهوهفتمین سالروز شهادت منادی بیداری و آزادی، علامه شهید سید اسماعیل بلخی، همزمان با بزرگداشت شهدای مجاهد روحانی شهر سرپل افغانستان، روز یکشنبه، ۳۱ سرطان، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ پیشازظهر در مدرسه علمیه امامزاده یحیی (ع) شهر سرپل برگزار شد.
در این مراسم، سخنرانان با اشاره به نقش ماندگار روحانیت در سنگر جهاد و دفاع از میهن در برابر نیروهای سرخ شوروی، تأکید کردند که شهدای روحانی با ایمان راسخ، قامتهای استوار و ارادهای خللناپذیر، فصل تازهای از تاریخ مقاومت اسلامی در کشور را رقم زدند.
همچنین در بخش دیگری از سخنان، به شخصیت جامعالابعاد علامه شهید بلخی پرداخته شد. وی نهتنها عالم دین، بلکه مصلح اجتماعی، شاعر مبارز و الگوی بیداری اسلامی در افغانستان معرفی شد؛ کسی که با اندیشه و عمل انقلابی، ندای عدالت، آزادی و عزت مسلمانان را در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی بلند کرد.
شرکتکنندگان این مراسم با ذکر خاطرات و مرور اشعار و دیدگاههای سیاسی و اجتماعی بلخی، بر ضرورت احیای تفکر ظلمستیز و مردمگرای وی در فضای کنونی کشور تأکید کردند.
این مراسم معنوی با قرائت فاتحه برای شهدای راه دین و وطن و دعا برای امنیت، عزت و وحدت مسلمانان به پایان رسید.
