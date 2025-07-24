  1. صفحه اصلی
نماینده جامعة‌المصطفی در آسیای میانه از خبرگزاری ابنا بازدید کرد

۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۲
نماینده جامعة‌المصطفی در آسیای میانه از خبرگزاری ابنا بازدید کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی نماینده جامعة المصطفی العالمیة در آسیای میانه با حضور در خبرگزاری ابنا در جریان فعالیت‌های این خبرگزاری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی نماینده جامعة المصطفی العالمیة در آسیای میانه، امروز پنجشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۴، ضمن بازدید از خبرگزاری ابنا با مدیران این خبرگزاری دیدار و در زمینه همکاری‌های مشترک تبادل نظر کرد.

حجت‌الاسلام محسنی در این دیدار ظرفیت‌ کشورهای آسیای میانه برای تبیلغ و ترویج مکتب و معارف اهل‌بیت(ع) بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: مردم این مناطق و کشورها محب اهل‌بیت پیامبر اعظم(ص) هستند و به ایران علاقه دارند. مردم این کشورها در تعظیم شعائر از جمله عاشورا و دیگر مناسبت‌ها اهتمام دارند و این می‌تواند زمینه مناسبی برای ایجاد تعامل با آن‌ها باشد.

نماینده جامعه المصطفی در آسیای میانه، با تاکید بر همکاری منسجم و مستمر این نهاد با خبرگزاری ابنا، آمادگی نمایندگی جامعه المصطفی برای همکاری منسجم و مستمر با این خبرگزاری برای پوشش اخبار و رویدادهای اهل‌بیتی را اعلام کرد.

حسن صدرایی عارف مدیرمسئول خبرگزاری ابنا نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در این خبرگزاری، بر آمادگی خبرگزاری اهل‌بیت(ع) در انعکاس رویدادها و اخبار محبان اهل‌بیت(ع) در این منطقه، و همکاری و هم‌افزایی ابنا و نمایندگی المصطفی تاکید کرد.

شایان ذکر است، خبرگزاری ۲۷ زبانه اهل‌بیت ـ ابنا ـ به انعکاس رویدادهای دینی به خصوص اخبار پیروان اهل‌بیت(ع) در نقاط مختلف جهان اهتمام دارد و عمده هدف‌گذاری این خبرگزاری در عرصه بین‌الملل و دیپلماسی رسانه‌ای است.

