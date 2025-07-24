به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی نماینده جامعة المصطفی العالمیة در آسیای میانه، امروز پنجشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۴، ضمن بازدید از خبرگزاری ابنا با مدیران این خبرگزاری دیدار و در زمینه همکاری‌های مشترک تبادل نظر کرد.

حجت‌الاسلام محسنی در این دیدار ظرفیت‌ کشورهای آسیای میانه برای تبیلغ و ترویج مکتب و معارف اهل‌بیت(ع) بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: مردم این مناطق و کشورها محب اهل‌بیت پیامبر اعظم(ص) هستند و به ایران علاقه دارند. مردم این کشورها در تعظیم شعائر از جمله عاشورا و دیگر مناسبت‌ها اهتمام دارند و این می‌تواند زمینه مناسبی برای ایجاد تعامل با آن‌ها باشد.

نماینده جامعه المصطفی در آسیای میانه، با تاکید بر همکاری منسجم و مستمر این نهاد با خبرگزاری ابنا، آمادگی نمایندگی جامعه المصطفی برای همکاری منسجم و مستمر با این خبرگزاری برای پوشش اخبار و رویدادهای اهل‌بیتی را اعلام کرد.

حسن صدرایی عارف مدیرمسئول خبرگزاری ابنا نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در این خبرگزاری، بر آمادگی خبرگزاری اهل‌بیت(ع) در انعکاس رویدادها و اخبار محبان اهل‌بیت(ع) در این منطقه، و همکاری و هم‌افزایی ابنا و نمایندگی المصطفی تاکید کرد.

شایان ذکر است، خبرگزاری ۲۷ زبانه اهل‌بیت ـ ابنا ـ به انعکاس رویدادهای دینی به خصوص اخبار پیروان اهل‌بیت(ع) در نقاط مختلف جهان اهتمام دارد و عمده هدف‌گذاری این خبرگزاری در عرصه بین‌الملل و دیپلماسی رسانه‌ای است.

....................................

پایان پیام