به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک کاروان نظامی جدید وابسته به ائتلاف آمریکایی متشکل از ۲۴ کامیون حامل خودروهای نظامی، از جمله خودروهای زرهی برادلی و هامر، از طریق گذرگاه الولید وارد خاک سوریه شد. این کاروان از اقلیم کردستان عراق حرکت کرده و به سمت پایگاه نظامی «قسرک» در شمال استان حسکه روانه شده است.

به گزارش منابع دیده‌بان حقوق بشر سوریه، این اقدام در چارچوب ادامه روند ارسال تجهیزات نظامی و لجستیکی به پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی در شمال و شرق سوریه صورت گرفته است.

پیشتر نیز، پایگاه الشدادی وابسته به ائتلاف آمریکایی در جنوب شهر حسکه شاهد فرود یک هواپیمای باری نظامی بود که حامل تجهیزات لجستیکی برای تقویت زیرساخت‌های نظامی و پشتیبانی از حضور این ائتلاف در منطقه بود.

این تحرکات نشان‌دهنده تداوم تلاش‌های ائتلاف آمریکایی برای تأمین و تقویت پایگاه‌های خود در مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال و شرق سوریه است

