اعزام نخستین گروه از خادمین موکب نورالزهرا (س) رشت به کربلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین گروه ۵۰ نفره از خادمین موکب نورالزهرا (س) رشت، صبح روز جمعه، ۳ مرداد ۱۴۰۴ در مراسمی معنوی که از ساعت ۵:۳۰ در محل گلزار شهدای رشت برگزار شد، با بدرقه خانوادههای معظم شهدا، جمعی از مردم و مسئولین، راهی شهر کربلا شدند.
این گروه با هدف آمادهسازی محل استقرار موکب و فراهمسازی امکانات لازم برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، عازم کشور عراق شد.
موکب نورالزهرا (س) امسال در مکانی ویژه در کربلا استقرار خواهد یافت؛ مکانی که بهزودی میزبان احداث اولین و بزرگترین حسینیه گیلانیها در کربلا با عنوان «حسینیه اعظم شهدای گیلان» خواهد بود. این موکب از دهم ماه صفر، هر شب پذیرای ۳ هزار نفر از زائران اربعین حسینی خواهد بود و در سه نوبت صبحانه، ناهار و شام به آنان خدمترسانی خواهد کرد.
بر اساس اعلام ستاد اربعین گیلان، در ایام اربعین امسال، ۳۲ موکب از استان در مسیرهای مختلف به زائران خدمات ارائه خواهند کرد که از این تعداد، ۱۹ موکب در شهر کربلا مستقر خواهند بود.
همچنین یک موکب درمانی با محوریت جمعیت هلال احمر، به همراه موکبهایی در مرز خسروی، شهر نجف اشرف و مسیر طریقالحسین (ع) نیز آماده خدمترسانی به زائران اربعین هستند.
دعای خیر مردم استان گیلان، بدرقه راه خادمینی است که با دلهایی سرشار از عشق به اباعبدالله الحسین (ع)، عازم مسیر خدمت شدهاند.
اعزام خادمان موکب کرامات حضرت رسول اکرم (ص) تالش به عراق
همچنین ️اولین گروه از خادمان موکب کرامات حضرت رسول اکرم (ص) تالش در عمود ۵۳۰ مسیر پیادهروی اربعین حسینی شامل خدام بخشهای اجرایی و پشتیبانی به منظور آماده سازی و تهیه زیرساختهای موکب صبح امروز جمعه (۳ مرداد) به کشور عراق اعزام شدند.
