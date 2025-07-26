حکیم: جامعه جهانی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت نکند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عمار حکیم»، به مناسبت «روز اسلامی مقابله با خشونت علیه زنان»، با اشاره به فجایع انسانی جاری در منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان، همبستگی خود را با زنان و کودکان در غزه، کرانه باختری، لبنان، یمن، ایران و سوریه اعلام کرد و از جامعه جهانی خواست که در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت نکند.
وی با تأکید بر اینکه کرامت زن ارزشی انسانی و غیرقابل تجزیه است، گفت: اگر درباره خون در غزه سکوت کنیم، ندای رحمت در بغداد بیمعنا خواهد بود. تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان، از مصادیق روشن خشونت سازمانیافته و ضدبشری است که وجدان جهانی را به چالش کشیده است.
حکیم اقدامات اسرائیل مانند قتل، ویرانی، تحمیل گرسنگی، محاصره و بیخانمانی زنان و کودکان غزه را نشانهای از سقوط اخلاقی حامیان این رژیم دانست و از همه آزادگان جهان خواست این خشونتها را محکوم کنند.
وی تأکید کرد که زنان فلسطینی از مظلومترین قربانیان تجاوزات هستند و باید در محور توجه جهان اسلام قرار گیرند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق سپس به خطرات منطقهای اشاره کرد و گفت: امروز عراق و منطقه با چالشهای بزرگی مواجهاند، از جمله تشدید خشونت، تداوم جنگ، ضعف اراده بینالمللی در مهار تجاوزات اسرائیل و گسترش ناامنی در همسایگی عراق.
وی با تأکید بر لزوم هوشیاری، انسجام داخلی و بهرهگیری از توصیههای مرجعیت دینی نجف اشرف، خاطرنشان کرد که عراقیها با وحدت و همبستگی توانستند بر بحرانهای امنیتی، داعش و فتنههای قومی غلبه کنند و امروز نیز باید از همین مؤلفهها برای حفظ ثبات استفاده کرد.
حکیم همچنین درباره جنگ روانی دشمن که از طریق ترویج یأس و تحقیر توان ملی در میان جوانان عراق دنبال میشود هشدار داد و گفت: نباید اجازه دهیم این امواج مخرب اعتماد به نفس ملی را تضعیف کند. نخبگان سیاسی و اجتماعی باید فعالانه وارد عمل شوند و با زبان امید، ملت را به ایستادگی دعوت کنند.
وی در ادامه به آشفتگیهای جاری در سوریه پرداخت و آن را تهدیدی امنیتی برای کل منطقه و عراق دانست و تاکید کرد که بیثباتی در یک کشور نمیتواند به مرزهای آن محدود بماند و خاموش کردن آتش بحران نیازمند تلاش مشترک همه کشورهای منطقه است.
در پایان، حکیم از سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب خواست که نقش تاریخی و مسئولانه خود را ایفا کرده و در برابر تجاوزات مستمر، موضعی قاطع و مؤثر اتخاذ کنند و خاطرنشان کرد: امنیت ملی کشورهای منطقه یکپارچه است و ما یا با هم به ثبات میرسیم یا با هم متضرر خواهیم شد.
