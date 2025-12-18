به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «الکساندر دوبریندت» وزیر کشور آلمان اعلام کرد که این کشور قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی 535 شهروند افغان را که دارای موافقت‌های ورود قبلی هستند، به آلمان منتقل کند.

دوبریندت در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای "آر.ان.دی" توضیح داد که حدود 460 نفر در حال حاضر در چارچوب برنامه پذیرش فدرال ثبت شده‌اند و علاوه بر آن، 75 نفر دیگر نیز در قالب برنامه کارکنان محلی که اکنون در پاکستان اقامت دارند، مشمول این طرح هستند.

وی افزود: «ما علاقه‌مندیم این پرونده در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود و در حال رایزنی با مقامات پاکستانی هستیم. امیدواریم بتوانیم این روند را تا حد امکان در ماه دسامبر به پایان برسانیم، هرچند ممکن است برخی موارد نیازمند رسیدگی در سال جدید باشند.»

بر اساس گزارش‌ها، یک پرواز دولتی روز سه‌شنبه گذشته 160 شهروند افغان را به برلین منتقل کرده است. افغان‌های حاضر در اسلام‌آباد نیز در مهمانسراها اسکان داده شده‌اند تا مراحل بررسی امنیتی و صدور ویزا برای آنان انجام شود.

پاکستان در ابتدا به آلمان تا پایان سال جاری میلادی فرصت داده بود تا این روند را تکمیل کند، در غیر این صورت احتمال بازگرداندن اجباری این افراد به افغانستان وجود داشت؛ هرچند مرزها در حال حاضر بسته هستند.

یادآور می‌شود که طالبان در مرداد 1400 بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفت و دولت آلمان در آن زمان وعده داد کارکنان محلی سابق در نهادهای آلمانی و سایر افراد در معرض خطر را بپذیرد.

با این حال، توافق ائتلاف حاکم در آلمان بر لغو تدریجی برنامه‌های پذیرش داوطلبانه و عدم ایجاد برنامه‌های جدید تأکید دارد.

