به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری رونمایی از پوستر فراخوان مقالات کنگره علمی و بین‌المللی امناءالرسل پاسداشت مقام‌ علمی و جهادی سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله عصر امروز شنبه چهارم مرداد با حضور حضرت آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور و رئیس کنگره بین المللی امناءالرسل در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه های علمیه، برگزار شد.

کنگره‌ای برای احیای میراث علمی حوزه‌ها

آیت الله اعرافی در این نشست با اشاره به کنگره امناء الرسل اظهار کرد: این کنگره یک مجموعه ای است که به دنبال شناساندن شخصیت های بزرگ حوزه های علمیه است، شخصیت هایی که در فکر و فرهنگ ایران و منطقه، اثرگذار بودند و از موثران در فرآیندهای اجتماعی به شمار می روند، کنگره امناء الرسل به دنبال بازشناسی آنها است. این کنگره تلاش می کند که حوزه های علمیه قم و نجف که به عنوان حوزه های مطرح شیعی در دوره معاصر هستند را به یکدیگر نزدیک کند، این کار را با شناسایی شخصیت های برجسته این حوزه ها و بازخوانی سیره آنها انجام می دهد.

وی ادامه داد: تاریخ حوزه های علمیه قم و نجف از برجستگی های خاص برخوردار است و منشاء تحولات مهمی از جمله انقلاب اسلامی بوده است. این دو حوزه، جایگاه مهمی در تحولات داشتند و شخصیت های بزرگی را در دل خود پرورش دادند که در کشورهای منطقه موثر بودند. کنگره امناء الرسل به این شخصیت ها می پردازد و این کنگره نشست های زیادی را برای بزرگداشت آنها در قم و نجف، برگزار کرده است.

مدیر حوزه های علمیه کشور با بیان این که کنگره امناء الرسل در دوره های آینده خود به ۳ شخصیت می پردازد، افزود: براساس تصمیم شورای سیاستگذاری این کنگره در دوره های بعدی امناء الرسل به شهید سید حسن نصرالله، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی و مرحوم آیت الله شهرستانی پرداخته می شود. شهید سید حسن نصرالله، یک شخصیت سیاسی و انقلابی و فرمانده جبهه مقاومت بود و در کنگره امناء الرسل به دنبال بازخوانی شخصیت این شهید از جمله جایگاه علمی او هستیم، امیدواریم که کنگره علمی امناء الرسل با موضوع بررسی ابعاد شخصیتی شهید سیدحسن نصرالله در سال آینده همراه با پیش نشست های مختلف، برگزار می شود.

شهید نصرالله؛ از تلمذ در حوزه تا فرماندهی جبهه مقاومت

آیت الله اعرافی با اشاره به ارتباط خود با شهید سیدحسن نصرالله اظهار کرد: من مراوده نزدیکی با این شهید داشتم، او دانش آموخته حوزه های علمیه نجف و قم بود و از نحله های مهم فکری و فرهنگی این دو حوزه، بهره برد. شهید سیدحسن نصرالله تحت تاثیر شهید سیدمحمدباقر صدر بود و تحت شعاع اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی قرار گرفت و به جایگاه یک رهبر بزرگ در لبنان و منطقه و جهان اسلام رسید. این شهید، یک اندیشهه راهبردی بسیار ممتاز داشت و از چهره هایی بود که معادلات منطقه را تغییر داشت. شهید سیدحسن نصرالله، مجذوب رهبر معظم انقلاب بود و این شهید، چهره های بزرگی را تربیت کرد. شهید سیدحسن نصرالله، یک مکتب فرهنگی و علمی و سیاسی بود و کنگره امناء الرسل به دنبال بازخوانی این مکتب است.

وی افزود: شخصیت دیگری که در دوره های آینده کنگره امناء الرسل به او پرداخته می شود، مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی است. ایشان، یکی از چهره های علمی و سیاسی و مهدوی بودند و جایگاه ویژه ای را در عالم مرجعیت داشتند و آثار برجسته ای از مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی باقی مانده است که این آثار پاسخگوی سوالات مهمی در دنیای امروز ما است. آثار مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی باید بازخوانی شود و امیدوارم که این آثار به زبان های مختلف، ترجمه شود. همچنین در دوره های آتی کنگره امناء الرسل به مرحوم آیت الله علامه شهرستانی نیز پرداخته می شود، او یکی از نوادر ناشناخته است و آثار مهمی از او برجای مانده است.

مدیر حوزه های علمیه کشور با قدردانی از رسانه ها بابت نقش آفرینی در همایش بزرگداشت یکصدمین سال بازتاسیس حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در این همایش، صدا و سیما و خبرگزاری های مختلفی نقش آفرینی کردند و اتفاقات مهمی را در همایش شاهد بودیم که قله آن، پیام مقام معظم رهبری برای تبیین حوزه پیشرو بود.

در بخش پایانی این نشست خبری، پوستر فراخوان مقالات کنگره علمی و بین‌المللی امناءالرسل پاسداشت مقام‌ علمی و جهادی سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله به دست آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه، رونمایی شد.

