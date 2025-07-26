به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری رونمایی از پوستر فراخوان مقالات کنگره علمی و بین‌المللی امناءالرسل پاسداشت مقام‌ علمی و جهادی سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله عصر امروز شنبه چهارم مرداد با حضور حضرت آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور و رئیس کنگره بین المللی امناءالرسل در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه های علمیه، برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین «رضا اسکندری» دبیر کنگره امناء الرسل در این نشست با اشاره به هدف از برگزاری این کنگره اظهار کرد: هدف ما از برگزاری این کنگره این است که از شخصیت های مطرح شده در کنگره امناء الرسل به عنوان الگویی برای جامعه امروز خودمان، بهره گیری کنیم. باید از این شخصیت ها برای امروزه استفاده نماییم تا جامعه ما، جامعه موفق و با سعادت باشد.

وی ادامه داد: یکی از شخصیت هایی که در دوره های آتی کنگره امناء الرسل به او پرداخته می شود، مرحوم آیت الله علامه شهرستانی است. او یکی از شخصیت های مبارز است که صد سال پیش با مجتهدین درجه یک عراق در برابر استعمار انگلیسی ایستاد و در این مبارزه با اهل سنت نیز هماهنگ شد. مرحوم آیت الله شهرستانی، اسلحه گرفت و با استعمارگران انگلیسی جنگید و ضربات سنگینی را به آنها وارد کرد. استعمار انگلیس، حکم اعدام را برای مرحوم آیت الله شهرستانی صادر کرد، اما جرات نکرد که این حکم را اجرا کند. مرحوم آیت الله شهرستانی پس از آزادشدن از زندان استعمارگر انگلیسی، وزیر آموزش و پرورش عراق شد و انگلیسی ها را از این وزارت خانه عراق، اخراج کرد.

دبیر کنگره امناء الرسل با بیان این که مرحوم آیت الله شهرستانی از شخصیت های برجسته بود، افزود: وی به کشورهای مختلف می رفت و کمیته های علمی و فرهنگی را در این کشور ایجاد می کرد و نهضت علمی را وجود آورد. این عالم برجسته، نشریات اسلامی را در کشورهای مختلف، طراحی کرد. او قریب ۱۳ سال مسئول دیوان عالی عراق بود. مرحوم آیت الله شهرستانی با این که حدود ۳۰ سال نابینا بود، اما تالیفات زیادی داشت و ۳۹۰ اثر چاپ نشده از او باقی مانده است که در این آثار در قالب ۳۰ جلد مجموعه آثار وی، چاپ خواهد شد.

وی با اشاره به شخصیت های مورد توجه در کنگره امناء الرسل اظهار کرد: ۱۰۰ شخصیت را برای پرداختن در این کنگره، شناسایی کردیم که هفت نفر از این شخصیت ها، در اولویت هستند و به سه شخصیت شهید سیدحسن نصرالله، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی و مرحوم آیت الله علامه شهرستانی در سال های آینده در کنگره امناء الرسل می پردازیم. بخشی از این گنگره مربوط به فراخوان مقالات است که محققان مقالات خود را به دبیرخانه کنگره ارسال می کنند، بخش دیگری هم مربوط به احیای آثار و تراث شخصیت مدنظر در هر کنگره است.

اسکندری، برگزاری نشست های علمی را از بخش های کنگره امناء الرسل دانست و تصریح کرد: در دوره گذشته این کنگره، نشست های متعددی برای بزرگداشت شخصیت مرحوم آیت الله خرسان در کشورهای ایران و عراق و کشورهای دیگر برگزار شد که تعداد این نشست ها به ۶۰ نشست رسید. این نشست ها در دوره آتی کنگره امناء الرسل با موضوع ابعاد شخصیت شهید سید حسن نصرالله در کشورهای مختلف، برگزار خواهد شد. همچنین با نشریات مختلف هماهنگ کردیم تا ویژه نامه هایی را با موضوعی بررسی شخصیت شهید سیدحسن نصرالله، منتشر کنند. با صدا و سیما و نهادهای مختلف هم برای تولید مستندهایی در این زمینه، هماهنگی هایی انجام دادیم.

دبیر کنگره امناء الرسل افزود: ۲۵ نهاد مهم در ایران و عراق و لبنان متولی برگزاری دوره آتی کنگره امناء الرسل با موضوع شهید سید حسن نصرالله هستند و هر نهاد بخشی از این کار را بر عهده گرفته است. این یک کار بی بدیل در سطح جهانی است که این نهاد با یکدیگر هماهنگ شوند. کنگره امناء الرسل در سال ۱۴۰۵ با موضوع شهید سیدحسن نصرالله، در سال ۱۴۰۶ با موضوع آیت الله العظمی صافی گلپایگانی و در سال ۱۴۰۷ با موضوع مرحوم آیت الله شهرستانی، برگزار خواهد شد. این کنگره در هر سال به یک شخصیت می پردازد.

وی خاطرنشان کرد: شهید سیدحسن نصرالله دارای ابعاد شخصیتی مختلف از جمله، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، ابعاد شخصیتی این شهید به جز بعد جهادی هنوز ناشناخته است و باید در خصوص ابعاد فرهنگی و رسانه ای شهید سید حسن نصرالله، باید بیشتر کار شود. این شهید فقط یک سخنران موفق نبود، بلکه با نگاه رسانه ای هم آشنا بود. زمان ارسال چکیده مقالات در خصوص ابعاد شخصیتی شهید سیدحسن نصرالله به کنگره امناء الرسل تا پایان مهرماه است، متن کامل این مقالات نیز باید تا پایان آذرماه به دبیرخانه این کنگره ارسال شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸