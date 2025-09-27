فراخوان مقاله کنگره علمی و بین المللی شهید سید حسن نصرالله اعلام شد + پوستر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه کنگره امناء الرسل با مشارکت مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی ایران و عراق و لبنان، کنگره علمی و بین المللی عالم مجاهد، سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله (قدس سره) را برگزار می کند.

پژوهشگران می توانند با ارسال مقالات در خصوص ابعاد مختلف شهید سید حسن نصرالله از جمله شخصی و خانوادگی، سیاسی و اجتماعی و تمدنی، علمی و اندیشه ای، ارتباطات و تعاملات، جهادی و مقاومتی، فرهنگی و تبلیغی و رسانه ای و تعاملی و هم افزایی حوزه های علمیه در این کنگره شرکت کنند.

مهلت ارسال چکیده مقالات تا اول آبان ماه ۱۴۰۴ و مهلت ارسال متن کامل مقالات تا یکم دی ماه ۱۴۰۴ است. آثار ارسالی باید ارتباط مستقیم با محورهای مصوب کنگره و نیز دارای محتوای پژوهشی (مسئله محور و دارای نوآوری) باشد. مقالات به صورت تایپ شده با فرمت word (۱۵ تا ۲۵ صفحه) ارسال شود و مقالات ترجمه ای پذیرفته نمی شود.

امتیارات برای شرکت کنندگان در کنگره شامل چاپ مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات کنگره، ترجمه مقالات برتر به عربی، تقدیر از مقالات برتر و شرکت در کنگره نجف ویژه صاحبان مقالات برگزیده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸