۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۹
اربعین در عراق یک روز دیرتر از ایران است

طبق اعلام دفتر آیت‌الله سیستانی، ماه محرم درعراق ۳۰ روزه بوده و فردا یکشنبه اول ماه صفر در کشور عراق است بنابراین روز اربعین حسینی نیز در کشور عراق یک روز دیرتر از ایران برابر با ۲۴ مرداد خواهد بود.

دبه گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی امروز اعلام کرد که ماه محرم ۳۰ روزه است و بر همین مبنا فردا یکشنبه اول ماه صفر در عراق است؛ بنابراین روز اربعین حسینی نیز در کشور عراق یک روز دیرتر از ایران خواهد بود.

بر اساس تقویم و رویت هلال ماه، روز اربعین حسینی در ایران پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه و در عراق روز جمعه ۲۴ مرداد ماه خواهد بود که زائران زیارت اربعین این نکته را باید در تهیه بلیت و حرکت‌های خود مدنظر داشته باشند.

میلیون‌ها نفر از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) همه ساله در ایام اربعین حسینی خود را به کربلای معلی می‌رسانند و مراسم با شکوه عزاداری برای سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایش را برگزار می‌کنند.

تعدادی از علما، تاکید دارند که ثواب زیارت اربعین حسینی فقط مختص به همان روز اربعین نیست و این ثواب و اجر در روزهای قبل و نزدیک منتهی به این ایام نیز مقبول خواهد بود.

