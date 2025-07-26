اربعین در عراق یک روز دیرتر از ایران است

دبه گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیتالله سید علی حسینی سیستانی امروز اعلام کرد که ماه محرم ۳۰ روزه است و بر همین مبنا فردا یکشنبه اول ماه صفر در عراق است؛ بنابراین روز اربعین حسینی نیز در کشور عراق یک روز دیرتر از ایران خواهد بود.
بر اساس تقویم و رویت هلال ماه، روز اربعین حسینی در ایران پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه و در عراق روز جمعه ۲۴ مرداد ماه خواهد بود که زائران زیارت اربعین این نکته را باید در تهیه بلیت و حرکتهای خود مدنظر داشته باشند.
میلیونها نفر از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) همه ساله در ایام اربعین حسینی خود را به کربلای معلی میرسانند و مراسم با شکوه عزاداری برای سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایش را برگزار میکنند.
تعدادی از علما، تاکید دارند که ثواب زیارت اربعین حسینی فقط مختص به همان روز اربعین نیست و این ثواب و اجر در روزهای قبل و نزدیک منتهی به این ایام نیز مقبول خواهد بود.
