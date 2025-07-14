به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق در نشست خبری وزرای کشور ایران، عراق و پاکستان گفت: ۵ میلیون زائر غیر عراقی برای زیارت اربعین وارد کشور عراق می‌شوند که برای خدمات به زوار کمیته‌هایی تشکیل دادیم.

الشمری در تهران گفت: همانطور که می‌دانید زیارت اربعین زیارت بسیار مهمی است، امور اجرایی خودمان را به صورت زود هنگام برای تسهیل زائران اربعین در بخش تسهیلات زوار و مسائل امنیتی انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: در نشست امروز که به میزبانی وزیر کشور ایران برگزار شد تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد، انشاالله این تصمیمات از تهران مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.

وزیر کشور عراق با بیان اینکه ۵ میلیون زائر غیر عراقی برای زیارت اربعین وارد کشور عراق می‌شوند، عنوان کرد: ۵ میلیون زائر عدد بسیار مهمی است و همه آنها نیازمند خدمات متعدد نظیر تغذیه و اسکان دارند برای خدمات به زوار کمیته‌هایی تشکیل دادیم و از جمهوری اسلامی ایران نیز نمایندگانی برای پیگیری امور زوار معرفی شده‌اند که ان‌شاءالله ابلاغ خواهد شد.

الشمری اظهار کرد: زوار اربعین مطابق مقررات به کشور ما می‌آیند و با سعه‌صدر میزبان آنها خواهیم بود، امیدواریم امسال زیارت اربعین نسبت به سال‌های قبل متفاوت‌تر و بهتر برگزار شود.

گفتنی است وزیر کشور عراق صبح امروز به تهران سفر و پیش از این نشست، با اسکندر مومنی، همتای ایرانی خود دیدار و گفت‌وگو کرد.

