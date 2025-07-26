به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عرضه ارز ویژه اربعین حسینی از امروز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و تا دوشنبه ۲۲ مردادماه، یعنی یک روز پیش از اربعین، ادامه خواهد داشت. این ارز از طریق چهار بانک عامل شامل بانکهای ملی، صادرات، تجارت و پستبانک به زائران ارائه میشود.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، به هر زائر بالای پنج سال، تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق تعلق میگیرد. نرخ فروش، بر اساس قیمت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) تعیین شده و دریافت هرگونه کارمزد یا هزینه اضافی ممنوع است.
امروز، نرخ یکصد دینار عراق در ETS معادل ۵۴٬۷۷۷ ریال اعلام شده است. بنابراین، برای دریافت ۲۰۰ هزار دینار، زائران باید مبلغی در حدود ۱۰٬۹۵۵٬۴۰۰ تومان پرداخت کنند.
برای دریافت ارز، زائران باید اصل کارت ملی و گذرنامه یا برگه تردد معتبر ارائه دهند. همچنین برای افراد ۵ تا ۱۵ ساله، ارائه اصل شناسنامه الزامی است. طبق دستورالعمل جدید، سرپرست خانوار میتواند بدون حضور اعضای خانواده، با مدارک هویتی، ارز لازم را برای آنان نیز دریافت کند.
نکته مهم اینکه دریافت ارز اربعین تأثیری بر سهمیه ارز مسافرتی سالانه نخواهد داشت. همچنین، در صورت فراهم شدن زیرساختهای فنی، امکان فروش اینترنتی ارز از طریق سامانههای بانکهای عامل و با احراز هویت رسمی نیز فراهم خواهد شد.
بازخرید ارز استفادهنشده نیز فقط تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۳۰ مرداد توسط همان بانک اولیه و به نرخ خرید ETS ممکن است.
زائران موظفند تعهدنامه کتبی امضا کنند که در صورت انصراف از سفر، ارز دریافتی را در موعد مقرر بازگردانند.
چه کسانی مشمول دریافت ارز اربعین میشوند؟
مطابق دستورالعمل ابلاغشده، کلیه افراد بالای ۵ سال که قصد شرکت در پیادهروی یا سفر به کشور عراق برای مراسم اربعین را دارند، مشمول دریافت ارز ویژه اربعین خواهند بود. افراد باید در سامانه سماح ثبتنام کرده و مدارک مورد نیاز شامل کد ثبتنام سماح، گذرنامه و اصل کارت ملی را ارائه دهند.
سقف پرداختی و نرخ ارز اربعین چقدر است؟
در این طرح، سقف خرید ارز برای هر فرد حداکثر ۲۰۰ هزار دینار عراق اعلام شده است. نرخ خرید هر دینار عراق نیز ۵۴۲ ریال و ۷۷۷ دینار (به ریال) تعیین شده است. این نرخ با توجه به سیاستهای بانک مرکزی و بهصورت ثابت برای دوره فروش در نظر گرفته شده تا زائران دغدغه نوسانات ارزی را نداشته باشند.
شرایط بازخرید ارز استفادهنشده : بازخرید ارز برای زائرانی که به هر دلیل موفق به استفاده از ارز اربعین نشدهاند، با رعایت شرایط زیر ممکن خواهد بود:
ارائه صورتحساب فروش ارز اربعین
مراجعه به شعب منتخبهمان بانک اولیه
نرخ بازخرید بر اساس نرخ روز بازار متشکل ارزی انجام میشود
زمان ارائه درخواست بازخرید از پنجشنبه ۲۵ مرداد آغاز خواهد شد
زائران هوایی هم مشمول هستند بر خلاف تصور برخی، فروش ارز اربعین صرفاً مختص زائران پیاده نیست. افرادی که با پروازهای هوایی نیز به مقصد عراق سفر میکنند، میتوانند از این سهمیه ارزی بهرهمند شوند، مشروط به ثبتنام در سامانه سماح و ارائه مدارک کامل.
