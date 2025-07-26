به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حملات «غیرنظامیان صهیونیست» به کامیون‌های امدادی که از اردن می‌رسند ادامه دارد و غزه بار دیگر به دلیل کمبود کمک‌ها و مواد غذایی در آستانه فاجعه‌ای بزرگ قرار دارد.

گذرگاه‌های رفح و کرم ابوسالم به دلیل فعالیت‌های نظامی تروریستی اسرائیل در رفح فعال نیستند. گذرگاه ارز در شمال نیز به دلیل حملات «غیرنظامیان اسرائیلی» فعال نیست.

سازمان پخش رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش اشغالگر ده‌ها هزار محموله امدادی، از جمله مقادیر زیادی مواد غذایی که برای ساکنان غزه در نظر گرفته شده بود را در بحبوحه قحطی بی‌سابقه در نوار محاصره شده، نابود کرده است.

سازمان پخش اسرائیل به نقل از منابع نظامی گزارش داد که کمک‌های نابود شده شامل ۱۰۰۰ کامیون مواد غذایی و دارویی بوده است.

این منابع افزودند: «هزاران بسته زیر آفتاب وجود دارد و اگر به غزه منتقل نشوند، مجبور خواهیم شد آنها را نابود کنیم.»

آنها ادعا کردند که تخریب کمک‌های بشردوستانه ناشی از نقص در مکانیسم توزیع کمک‌ها در غزه بوده است.

تخریب هزاران تُن کمک‌های ارسالی به غزه توسط ارتش اشغالگر در حالی صورت می‌گیرد که این نوار غزه با قحطی دست و پنجه نرم می‌کند و قحطی جمعیت تقریباً ۲.۳ میلیون نفری آن را در بر گرفته است.

همچنین این اقدام در بحبوحه تظاهرات جهانی و درخواست‌های رهبران سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر اسرائیل جهت اجازه ورود کمک‌ها به نوار غزه و توقف جنگ تقریباً دو ساله‌اش علیه غزه صورت می‌گیرد.

در روزهای اخیر، بسیاری از شهرهای جهان شاهد راهپیمایی‌های گسترده‌ای در محکومیت محاصره تحمیلی اسرائیل بر نوار غزه و گرسنگی مردم آن بوده‌اند.

این راهپیمایی‌ها با درخواست‌های فزاینده برای آتش‌بس فوری و تضمین جریان نامحدود کمک‌های بشردوستانه همراه بوده است. در جدیدترین اظهارات در محکومیت گرسنگی مردم نوار غزه، «مایکل فخری»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق غذا، خواست تا تحریم‌هایی علیه اسرائیل اعمال شود و تاکید کرد که محکومیت‌ها کافی نیست.

وی در مصاحبه‌ای با الجزیره گفت که اسرائیل مانع ورود کمک‌هایی می‌شود که در مرز و در مقابل دیدگان جهانیان انباشته شده‌اند. او بر لزوم ادامه تلاش‌های اعراب برای رساندن کمک به غزه تاکید کرد.

