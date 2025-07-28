محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کشتی حنظله

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کشتی «حنظله» حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه در آب‌های بین‌المللی را به شدت محکوم کرد.

این اقدام را مصداق روشن راهزنی دریایی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل دانست که در راستای پیشبرد سیاست نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و تداوم محاصره ظالمانه و ضدانسانی و تشدید سیاست تحمیل قحطی و گرسنگی بر مردم بی‌دفاع در این باریکه ارتکاب می‌یابد.

وی افزود: حمله به کشتی‌ امدادی «حنظله» و پیش از آن کشتی «مادلین»، تعرض آشکار به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل است و ضروری است از سوی همه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی محکوم شود.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پایان بر ضرورت لغو فوری محاصره تحمیلی بر غزه، ورود فوری و کافی کمک‌های بشردوستانه به غزه وتوزیع کمک‌ها صرفا از طریق ساز وکارهای شناخته شده بین‌المللی تاکید کرد.

