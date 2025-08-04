به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندار قم از برگزاری راهپیمایی باشکوه دلدادگان اربعین حسینی در این شهر خبر داد و گفت: این مراسم با هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدماتی، ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه حدفاصل بلوار معنوی پیامبر اعظم تا مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

امیرعباس بقایی با تأکید بر هماهنگی کامل میان نهادهای اجرایی، انتظامی، خدماتی و فرهنگی در برگزاری این مراسم معنوی افزود: دستگاه‌هایی همچون شهرداری،‌قرارگاه مردمی اربعین نیروی انتظامی، سپاه، اورژانس، راهداری، راهور، اوقاف، آموزش و پرورش، صداوسیما و نهادهای فرهنگی در آمادگی کامل هستند و هماهنگی‌ها از قبل برای برگزاری این اجتماع عظیم صورت گرفته است.

فرماندار قم با اشاره به نقش پررنگ موکب‌ها وایستگاههای صلواتی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین اظهار داشت: تاکنون ۴۵ موکب مردمی و نهادی در مسیر راهپیمایی اعلام آمادگی کرده‌اند که مسئولیت‌های مختلفی نظیر پذیرایی، اسکان موقت، خدمات فرهنگی، پاسخگویی به مسائل شرعی و ارائه کمک‌های امدادی را بر عهده دارند.

