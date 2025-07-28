ارتش یمن مرحله جدید تشدید حملات علیه رژیم صهیونیستی را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش یمن افزایش سطح حملات نظامی علیه رژیم صهیونیستی را با آغاز مرحله جدید حملات دریایی اعلام کرد.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیان نظامی خود که از شبکه المسیره پخش شد، اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن مقرر کرده است که عملیات نظامی حمایتی را شدت بخشیده و مرحله چهارم محاصره دریایی دشمن صهیونیستی را آغاز کند.

نیروهای مسلح یمن شامگاه یکشنبه، ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵، بیانیه جدیدی صادر کردند و از تشدید عملیات پشتیبانی نظامی و آغاز مرحله چهارم محاصره دریایی علیه دشمن خبر دادند. این اقدام در چارچوب واکنش به جنگ نسل‌کشی مداوم اشغالگران اسرائیلی علیه مردم فلسطین در نوار غزه صورت می‌گیرد.

نیروهای مسلح یمن اظهار داشتند که «تحولات سریع در فلسطین اشغالی، به ویژه در نوار غزه، از جمله ادامه جنگ نسل‌کشی و شهادت هزاران فلسطینی در نتیجه تجاوز و محاصره مداوم ماه‌ها، در میان سکوت شرم‌آور عربی، اسلامی و بین‌المللی در حال وقوع است.»

در این بیانیه آمده است: «یمن، در مواجهه با تداوم این قتل عام‌های وحشتناک و وحشیانه که در تاریخ معاصر ما بی‌سابقه است، خود را در برابر مسؤولیتی دینی، اخلاقی و انسانی در قبال مظلومانی می‌بیند که روزانه و شبانه‌روزی در معرض کشتار و ویرانی از طریق بمباران هوایی، زمینی و دریایی و گرسنگی و تشنگی ناشی از محاصره شدید و خفقان‌آور در غزه مقاوم و سربلند قرار دارند. این برای هیچ انسانی، چه رسد به اعراب و مسلمانان، قابل قبول نیست.»

بر اساس این بیانیه، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که «با توکل و اعتماد به خداوند متعال، تصمیم گرفته‌اند عملیات پشتیبانی نظامی خود را تشدید کرده و اجرای مرحله چهارم محاصره دریایی علیه دشمن را آغاز کنند.»

در این بیانیه تصریح شده است که «این مرحله شامل هدف قرار دادن تمام کشتی‌های متعلق به هر شرکتی است که با بنادر «اسرائیلی» دشمن سر و کار دارد، صرف نظر از ملیت آن شرکت و در هر مکانی که در دسترس نیروهای مسلح یمن باشد.»

نیروهای مسلح یمن همچنین بلافاصله پس از صدور بیانیه، به همه شرکت‌ها هشدار مستقیمی مبنی بر توقف معاملات خود با بنادر اسرائیل صادر کردند.

آنها هشدار دادند که کشتی‌هایی که این هشدار را نقض کنند، «صرف نظر از مقصدشان و هر جایی که موشک‌ها و پهپادهای یمنی بتوانند به آنها برسند»، هدف قرار خواهند گرفت.

این بیانیه از همه کشورها خواست تا دشمن اسرائیلی را برای توقف تجاوز و لغو محاصره نوار غزه تحت فشار قرار دهند و تاکید کرد که «هیچ انسان آزاده‌ای در این دنیا نمی‌تواند آنچه را اتفاق می‌افتد، بپذیرد.»

نیروهای مسلح یمن بیانیه خود را با تاکید بر اینکه اقدامات آنها «بیانگر تعهد اخلاقی و انسانی آنها به بی‌عدالتی مردم برادر فلسطین» است، به پایان رساندند و گفتند: «تمام عملیات نظامی بلافاصله پس از توقف تجاوز به غزه و لغو محاصره متوقف خواهد شد.»

