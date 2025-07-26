به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک موشک را که از یمن شلیک شده بود، رهگیری کرده است. در همین حال، سامانه‌های هشدار ارتش اسرائیل، آژیرهای خطر را در مناطقی از کرانه باختری، صحرای نقب و اطراف دریای مرده به صدا درآوردند.

پیش از این، ارتش اسرائیل گفته بود که شلیک یک موشک از یمن را شناسایی کرده و در حال تلاش برای رهگیری آن است. هم‌زمان، در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده که صدای انفجارهایی را که گفته می‌شود ناشی از عملیات پدافندی اسرائیل بوده، نشان می‌دهند.

از سوی دیگر، نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که عملیات ویژه‌ای را با شلیک موشک «فراصوت» به سوی شهر «بئرالسبع» در جنوب اسرائیل انجام داده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز اعلام کرد که این گروه با سه پهپاد، اهدافی حیاتی در شهرهای «ایلات»، «عسقلان» و «الخضیرة» را هدف قرار داده است.

وی هشدار داد که گزینه‌های بیشتری برای تشدید حملات در حال بررسی است و این اقدامات در واکنش به تداوم تجاوز، محاصره و جنگ گرسنگی و نسل‌کشی در غزه، صورت می‌گیرد.

این حملات در حالی رخ می‌دهد که نیروهای مسلح یمن در هفته‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی خود به اهداف اسرائیلی از جمله فرودگاه بن‌گوریون و بندر ایلات را افزایش داده است.

