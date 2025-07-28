به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرکل هواشناسی استان ایلام از ثبت رکورد بی‌سابقه گرما در شهر مهران خبر داد و گفت: مهران با دمای ۵۱.۸ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه کشور در روز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ بوده است.

سیروس نادری زرنه ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «توده هوای گرم تا فردا در استان تداوم خواهد داشت.»

وی با ارائه جزئیات مربوط به دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های مختلف استان در همین روز، اظهار داشت: «مهران ۵۱.۸ درجه، دهلران ۵۰ درجه، لومار ۴۸.۲ درجه، دره شهر ۴۷.۸ درجه، بدره ۴۴.۶ درجه، هلیلان ۴۴.۵ درجه، آبدانان ۴۳.۹ درجه، سرابله ۴۳.۱ درجه، ایوان ۴۰.۹ درجه، ایلام ۴۰.۴ درجه و ارکواز ۳۹.۹ درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین شهرهای استان در طول امروز بوده است.»

نادری زرنه درباره وضعیت جوی روزهای آینده در استان نیز گفت: «توده هوای گرم تا روز سه‌شنبه ۷ مرداد در استان تداوم دارد.»

وی افزود: «از روز چهارشنبه مورخ ۸ مرداد کاهش نسبی دما به تدریج آغاز می‌شود و اوج این کاهش بین روزهای پنجشنبه تا شنبه ۹ تا ۱۱ مرداد خواهد بود که طی آن دما حدود ۳ تا ۴ درجه افت می‌کند.»

مدیرکل هواشناسی استان همچنین درباره وضعیت باد و گرد و غبار هشدار داد و تأکید کرد: «در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۷ و ۸ مرداد ماه سال جاری وزش باد گاهی نسبتاً شدید است و احتمال نفوذ گرد و غبار به برخی نواحی، به‌ویژه مناطق مرزی، وجود دارد.»

