خوزستان در محاصره گرما؛ دمای امیدیه و رامشیر به ۴۸.۸ درجه رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز چهارشنبه دماهای بیشینه در ایستگاه‌های هواشناسی این استان بار دیگر ارقام بالایی را ثبت کرد. شهرهای امیدیه و رامشیر با دمای ۴۸.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند. شوش با ۴۸.۴ درجه، آغاجاری و اهواز با ۴۷.۶ درجه، و آبادان با ۴۷.۵ درجه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

بندر ماهشهر، کشاورزی اهواز و هندیجان نیز دمای ۴۷.۴ درجه را تجربه کردند، در حالی که شوشتر و صفی‌آباد دزفول هر کدام با ۴۷.۳ درجه در این موج گرما سهیم بودند. شادگان با ۴۷.۲ درجه، رامهرمز با ۴۷ درجه، بستان با ۴۶.۹ درجه و حسینه و هویزه با ۴۶.۸ درجه نیز از گرمای شدید بی‌نصیب نماندند.

در دیگر نقاط استان، گتوند با ۴۶.۶ درجه، بهبهان با ۴۶.۵ درجه، مسجد سلیمان با ۴۵.۱ درجه، لالی با ۴۴.۷ درجه، ایذه با ۴۴.۶ درجه و دهدز با ۴۰.۲ درجه سانتی‌گراد دماهای بیشینه خود را به ثبت رساندند.

اداره کل هواشناسی خوزستان به ساکنان توصیه کرده است که در ساعات اوج گرما از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کرده و برای پیشگیری از گرمازدگی، مایعات کافی مصرف کنند. این موج گرما که از روزهای گذشته در خوزستان حاکم شده، همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی نیز دماهای بالا در این استان تداوم یابد.

