ظرفیت ۴۰۰ نفری موکب امیرالمومنین(ع) رودبار با پذیرش مکانیزه زائران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محراب قاسمی» امروز سه‌شنبه، 7 مرداد 1404 در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان رودبار با اشاره به آخرین اقدامات صورت‌گرفته برای آماده‌سازی موکب امیرالمومنین(ع) شهرستان رودبار در اربعین ۱۴۰۴، اظهار کرد: با وجود شرایط سخت سال جاری، موفق شدیم ساختمانی مناسب و آبرومند در نزدیکی حرم امام حسین(ع) در کربلا تهیه کنیم.

مدیر اجرایی موکب امیرالمومنین(ع) رودبار با بیان اینکه این ساختمان سه‌طبقه در اختیار موکب رودبار قرار گرفته است، افزود: طبقه نخست این مکان به زائران بانوان اختصاص یافته و طبقات دیگر برای اسکان آقایان، فعالیت‌های فرهنگی و استقرار کادر اجرایی در نظر گرفته شده است. همچنین بخشی از پارکینگ ساختمان نیز برای آشپزخانه و طبخ غذای حسینی تجهیز شده است.

وی با تاکید بر ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران، گفت: تمامی امکانات رفاهی از جمله محل استراحت، سرویس بهداشتی، حمام و فضای خواب در همین ساختمان پیش‌بینی شده و زائران می‌توانند تا چهار روز مهمان موکب رودبار باشند.

قاسمی از مکانیزه شدن فرآیند پذیرش زائران در موکب خبر داد و بیان کرد: برای زائران کارت پذیرش صادر خواهد شد تا نظم بیشتری در خدمات‌رسانی ایجاد شود. ظرفیت نهایی موکب برای اسکان زائران حدود ۴۰۰ نفر است.

مدیر اجرایی موکب امیرالمومنین(ع) رودبار با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای ایام اربعین، اظهار کرد: سخنرانی، مداحی، پخش روضه و اجرای برنامه‌های مناسبتی توسط واحد فرهنگی موکب انجام خواهد شد و اتاقی نیز برای استقرار و فعالیت خبرنگاران در نظر گرفته شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های مردمی و خیرین شهرستان رودبار، گفت: همه این تلاش‌ها برای عزت و خدمت به زائران حسینی است و امیدواریم با همراهی مردم، خادمان و رسانه‌ها، موکب رودبار امسال خدماتی در شأن نام امیرالمومنین(ع) ارائه دهد.

پنج خبرنگار رودباری، راویان اربعین در کربلای معلی هستند

در ادامه این نشست، «شاهین آبزن» مدیر روابط عمومی موکب حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شهرستان رودبار با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای مناسب از فعالیت‌های موکب، اظهار کرد: پنج تن از خبرنگاران و مدیران رسانه شهرستان رودبار به‌عنوان راویان اربعین حسینی به کربلای معلی اعزام خواهند شد تا به‌صورت میدانی به تهیه گزارش، تولید محتوا و مستندسازی از فعالیت‌های موکب بپردازند.

وی افزود: برای این خبرنگاران، محل اسکان مناسب و تجهیزات خبری مورد نیاز فراهم شده تا بتوانند پوشش خبری مطلوبی از حال و هوای اربعین حسینی و خدمات موکب امیرالمومنین(ع) ارائه دهند.

آبزن تأکید کرد: تیم رسانه‌ای موکب با تمام ظرفیت خود در ایام اربعین فعال خواهد بود و تلاش داریم با همراهی خبرنگاران، انعکاسی شایسته از شور حسینی، خدمت‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی موکب شهرستان رودبار در کربلا داشته باشیم.

