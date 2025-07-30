آمادگی شهرک امام حسن (ع) در عراق برای استقبال از زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه اطلاعرسانی العتبة الحسینیة المقدسة در گزارشی نوشت، شهرک زائران امام حسن مجتبی (ع)، وابسته به آستان مقدس امام حسین (ع) و واقع در جاده کربلا ـ نجف، اقدامات خدماتی و لجستیکی خود را برای پذیرایی از زائران اربعین امام حسین (ع) که با پای پیاده به کربلا میرسند، تکمیل کرده است.
علی المسلمانی، معاون مدیر این شهرک، در سخنانی پیرامون این موضوع گفت: شهرک امام حسن مجتبی (ع) آمادهسازیهای خود را برای پذیرایی از زائران، به عنوان بخشی از طرح جامع خدماتی که توسط آستان مقدس امام حسین (ع) برای امسال تهیه شده است، با هدف ارائه بهترین خدمات متناسب با این مناسبت بزرگ، تکمیل کرده است.
وی توضیح داد: این آمادهسازیها شامل سالنهای تعیینشده برای اسکان و استراحت و همچنین برپایی چادرهای کاملاً مجهز و دارای سیستم سرمایشی برای پذیرایی از تعداد زیادی از زائران است.
معاون مدیر شهرک امام حسن (ع) خاطرنشان کرد: مراکزی برای ارائه وعدههای غذایی، نوشیدنیهای سرد و پذیرایی شبانهروزی مجهز شدهاند.
وی افزود: خدمات رایگان شامل لباسشویی و خوشکشویی، تعمیر کالسکه و ویلچر کودک، و دوخت و تعمیر کفش و کیف خواهد بود.
المسلمانی ادامه داد: ما یک مرکز یکپارچه برای افراد گمشده و ارتباطات رایگان، با پشتیبانی یک سیستم الکترونیکی مدرن متصل به یک شبکه داده در طول مسیر زائران، با اتخاذ یک سیستم کارت شناسایی برای کودکان اختصاص دادهایم تا ایمنی آنها را تضمین کرده و بازگشت آنها را به خانوادههایشان در صورت نیاز تسهیل کنیم.
وی تأکید کرد: این شهرک با همکاری بخشهای فکری و فرهنگی آستان مقدس امام حسین (ع)، میزبان فعالیتهای متعددی از جمله ایستگاههای قرآنی تحت نظارت دارالقرآن کریم، برنامههای فرهنگی برای زائران، فعالیتهای آموزشی برای کودکان، خدمات زبانی توسط مرکز بینالمللی ترجمه و نشر، ارائه محتوای فکری توسط مرکز فجر عاشورا و همچنین پاسخهای حقوقی و راهنماییهای فقهی از واحد استفتائات خواهد بود.
معاون مدیر شهرک امام حسن (ع) افزود: بیمارستان صحرایی درون شهرک که با همکاری اداره بهداشت المثنی و اداره پزشکی نیروهای حشدالشعبی تأسیس شده است، شامل (۵۰) تخت، اتاق عمل اورژانس، آزمایشگاهها، تجهیزات سونوگرافی و اشعه ایکس و یک داروخانه کاملاً مجهز برای ارائه درمان رایگان به زائران آماده است.
