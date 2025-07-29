به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید محسن میرحسینی» امروز سه‌شنبه، 7 مرداد 1404 در گفت‌وگویی با رسانه‌ها با اشاره به تدارک برنامه‌های پروازی فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت در ایام اربعین، اظهار کرد: در بازه زمانی نهم تا بیست و پنجم مردادماه، مجموعاً ۶۲ پرواز از این فرودگاه به مقصد شهرهای زیارتی عراق از جمله نجف اشرف، بغداد و بصره برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل فرودگاه‌ گیلان افزود: این پروازها توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی انجام خواهد شد و نسبت به ایام اربعین سال گذشته با رشد مثبت و افزایش تعداد پروازها همراه بوده است.

وی با بیان اینکه اقدامات اجرایی و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مسئول انجام شده، تصریح کرد: کلیه کارکنان حوزه‌های عملیات هوانوردی و فرودگاهی در استان گیلان آماده ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران حسینی هستند.

میرحسینی همچنین از آمادگی زیرساختی فرودگاه سردار جنگل رشت برای میزبانی از زائران و تسهیل فرآیند پروازهای زیارتی خبر داد و از زائران خواست در زمان مقرر برای انجام سفرهای خود برنامه‌ریزی کنند.

