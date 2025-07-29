  1. صفحه اصلی
۶۲ پرواز اربعینی از فرودگاه سردار جنگل رشت برنامه‌ریزی شد

۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۳
۶۲ پرواز اربعینی از فرودگاه سردار جنگل رشت برنامه‌ریزی شد

مدیرکل فرودگاه‌ گیلان از تدارک ۶۲ پرواز در ایام اربعین از فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت به مقصد شهرهای زیارتی عراق خبر داد و گفت: این تعداد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید محسن میرحسینی» امروز سه‌شنبه، 7 مرداد 1404 در گفت‌وگویی با رسانه‌ها با اشاره به تدارک برنامه‌های پروازی فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت در ایام اربعین، اظهار کرد: در بازه زمانی نهم تا بیست و پنجم مردادماه، مجموعاً ۶۲ پرواز از این فرودگاه به مقصد شهرهای زیارتی عراق از جمله نجف اشرف، بغداد و بصره برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل فرودگاه‌ گیلان افزود: این پروازها توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی انجام خواهد شد و نسبت به ایام اربعین سال گذشته با رشد مثبت و افزایش تعداد پروازها همراه بوده است.

وی با بیان اینکه اقدامات اجرایی و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مسئول انجام شده، تصریح کرد: کلیه کارکنان حوزه‌های عملیات هوانوردی و فرودگاهی در استان گیلان آماده ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران حسینی هستند.

میرحسینی همچنین از آمادگی زیرساختی فرودگاه سردار جنگل رشت برای میزبانی از زائران و تسهیل فرآیند پروازهای زیارتی خبر داد و از زائران خواست در زمان مقرر برای انجام سفرهای خود برنامه‌ریزی کنند.

