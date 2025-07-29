۱۱ استان در روز چهارشنبه هشتم مرداد ماه تعطیل هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با شروع موج گرمای کم سابقه در کشور، تعطیلی‌های استانی در دستور کار قرار گرفته است .

ادارات مازندران روز چهارشنبه تعطیل است

استاندار مازندران گفت: با توجه به تداوم الگوی مصرف تابستانه و ضرورت مدیریت مؤثر انرژی، روز چهارشنبه تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح استان تعطیل خواهند بود.

این تعطیلی شامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان مانند مراکز درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر نهادهای خدمت‌رسان حیاتی نخواهد بود و فعالیت این مراکز طبق روال معمول ادامه خواهد داشت.

ادارات کهگیلویه‌وبویراحمد فردا تعطیل شد

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمدگفت:فردا چهارشنبه ۸ مرداد با تصمیم مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد و کمک به رفع ناترازی برق ادارات این استان تعطیل شدند.

این تعطیلی شامل مراکز درمانی و دستگاه‌های خدمات رسان نمی‌شود و بانک‌ها برای فردا شیفت کاری مشخص کنند.

ادارات لرستان ۷ و ۸ مرداد به دلیل گرمای شدید تعطیل شد

بر اساس صدور هشدار سطح نارنجی از سوی هواشناسی و افزایش محسوس دمای هوا، فعالیت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای دولتی و عمومی استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، هفتم و هشتم مردادماه تعطیل است.

گرما ادارات خوزستان را روز چهارشنبه تعطیل کرد

با توجه به روند افزایشی دمای خوزستان و در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق استان با موافقت استاندار فعالیت ادارات در روز چهارشنبه به صورت دورکاری خواهد بود.

ادارات هرمزگان روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد

استانداری هرمزگان پیرو اطلاعیه ای با توجه به روند افزایشی دمای این استان و همچنین درخواست شرکت‌ توزیع برق، در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق استان روز چهارشنبه را تعطیل اعلام کرد .

تغییر ساعات کاری سه‌شنبه و تعطیلی ادارات قم در روز چهارشنبه

در پی ورود موجی از گرمای شدید به استان و در راستای همراهی با سیاست‌های ملی صرفه‌جویی انرژی، ساعات کاری ادارات، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در روز سه‌شنبه ۷ مرداد از ساعت ۶ تا ۱۱ تعیین شده است و تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی استان نیز در روز چهارشنبه ۸ مرداد تعطیل می باشد.

یزد، روز چهارشنبه تعطیل شد

با تصویب کارگروه اضطرار موج گرما ، روز چهارشنبه هشتم مردادماه تمام دستگاه‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی، موسسات آموزشی و بانک‌های این استان با هدف حفظ سلامت عمومی تعطیل هستند.

ادارات و بانک‌های سمنان چهارشنبه تعطیل است

طبق تصمیم ستاد بحران استان تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های روز چهارشنبه هشتم مرداد ۱۴۰۴ تعطیل است اما فعالیت تمام واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان که به طور مستقیم به مردم استان سمنان خدمات ارایه می‌دهند، از جمله بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، واحدهای امنیتی و انتظامی، واحدهای کشیک و همچنین شعبه‌های کشیک بانک‌ها در استان، هیچ‌گونه تغییری نخواهد کرد و طبق روال عادی خود به کار ادامه خواهند داد.

استان کرمان چهارشنبه تعطیل شد

بنابر اعلام استانداری کرمان، در پی افزایش دمای هوا در سطح کشور و لزوم مدیریت مصرف انرژی، تمام ادارات، موسسات دولتی و مراکز آموزشی این استان فردا (چهارشنبه) تعطیل است.

ادارات استان بوشهر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل شد

به‌دلیل هشدارهای هواشناسی درباره افزایش دما، در راستای حفظ سلامت شهروندان و پایداری شبکه سراسری برق، تمام ادارات استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۷ و ۸ مردادماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.

دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی چهارشنبه تعطیل است

با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و افزایش ۲ تا چهار درجه‌ای دمای هوای استان، به منظور توجه به شرایط رفاهی شهروندان، تمام دستگاه‌های اجرایی استان فردا چهارشنبه هشتم مردادماه تعطیل است.

