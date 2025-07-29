به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد اسحاقدار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل به نقش پیشتاز کشورش در مبارزه با اسلامهراسی پرداخت.
وی اعلام کرد که تعیین روز ۱۵ مارس بهعنوان «روز بینالمللی مقابله با اسلامهراسی» پس از تلاشهای گسترده پاکستان انجام شده و بازتاب حمایت جهانی بوده است.
اسحاقدار همچنین خواستار تعمیق همکاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل برای مواجهه با افزایش نگرانکننده اسلامهراسی شد. او این پدیده را «از نظر اخلاقی اساسا مردود» خواند و تأکید کرد که نفرت دینی بنیان منشور ملل متحد را هدف گرفته است.
در جریان اجلاس، اسحاقدار ضمن محکومکردن جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی در غزه، خواستار برقراری فوری آتشبس دائمی، تسهیل کمکهای انسانی و اعمال مجازات برای جنایات جنگی شد. او تصمیم فرانسه برای بهرسمیتشناختن دولت فلسطین را گامی مهم توصیف کرد و ضمن انتقاد از عدم حلوفصل پرونده فلسطین، آن را شکستی سیاسی و اخلاقی دانست.
