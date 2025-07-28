صدور بیش از ۵ هزار گذرنامه زیارتی برای زائران اربعین در گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حسین حسن پور امروز دوشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۴ در حاشیه بازدید از مرکز صدور گذرنامه با اشاره به اهمیت حضور پرشور زائران در مراسم اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: هر ساله در آستانه اربعین، شمار زیادی از هموطنان برای زیارت عتبات عالیات عازم کشور عراق می‌شوند و یکی از شرایط اصلی این سفر معنوی، داشتن گذرنامه معتبر است.

وی با بیان اینکه پلیس گذرنامه در گیلان آمادگی کامل برای ارائه خدمات به زائران دارد، افزود: در چهار شهرستان رشت، انزلی، لاهیجان و آستارا، امکان صدور حضوری گذرنامه فراهم است و سایر شهروندان نیز می‌توانند از طریق نرم‌افزار پلیس من درخواست خود را ثبت و مدارک لازم را ارسال کنند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با تأکید بر تسریع روند صدور گذرنامه‌ها گفت: چنانچه مدارک متقاضیان کامل باشد، گذرنامه زیارتی در کمتر از ۷۲ ساعت صادر و از طریق پست به محل سکونت فرد ارسال می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به بازدید میدانی از مرکز صدور گذرنامه در شهرستان رشت عنوان کرد: در این بازدید، ضمن گفتگو با مراجعان و دریافت نظرات آن‌ها، از تلاش شبانه‌روزی کارکنان پلیس گذرنامه قدردانی شد. این خدمات به‌صورت دو نوبت صبح و عصر ارائه می‌شود.

وی همچنین به دفاتر پلیس +۱۰ اشاره کرد و افزود: شهروندانی که به این دفاتر مراجعه می‌کنند نیز می‌توانند مدارک خود را تحویل داده و گذرنامه زیارتی دریافت کنند. تمامی اقدامات نظارتی و کنترلی نیز در این مسیر انجام می‌شود.

سردار حسن پور با تأکید بر لزوم اعتبار داشتن گذرنامه برای زائران اربعین، گفت: متقاضیان حتماً پیش از سفر، گذرنامه خود را بررسی کنند، گذرنامه‌هایی که کمتر از ۶ ماه اعتبار دارند، ممکن است در مرز و یا هنگام ورود و خروج از کشور مشکل‌ساز شوند.

وی از مردم خواست دریافت گذرنامه را به روزهای آخر موکول نکنند و ادامه داد: با نزدیک شدن به ایام اربعین، حجم مراجعات افزایش می‌یابد و احتمال بروز مشکل یا تأخیر در صدور وجود دارد. با این حال، پلیس تا روز اربعین آماده خدمت‌رسانی است.

فرمانده انتظامی گیلان در پایان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۵ هزار جلد گذرنامه در استان صادر شده که حدود ۵ هزار جلد آن مربوط به گذرنامه‌های زیارتی است گفت: همچنین تاکنون بیش از ۱۶ هزار نفر در سامانه سماح برای سفر به عتبات عالیات ثبت‌نام کرده‌اند که نشان از استقبال گسترده مردم از این سفر معنوی دارد.

