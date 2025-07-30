به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر کشور مالت اعلام کرد که قصد دارد کشور فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به رسمیت بشناسد.

این سخنان نخست وزیر مالت بعد از گذشت چند ساعت از سخنان مشابه نخست وزیر انگلیس و چند روز بعد از سخنان مقامات فرانسه درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین مطرح شده است.

نخست‌وزیر مالت اضافه کرد که این کشور به تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق صلح دائمی در خاورمیانه پایبند است.

پیشتر جریان معارض در کشور مالت خواهان به رسمیت شناختن فوری کشور فلسطین در نیمه ژوئیه شده بود.

ایرلند، نروژ و اسپانیا نیز کشور فلسطین را در ماه می گذشته به رسمیت شناختند.

