وزارت خارجه عراق از تصمیم چند کشور برای به‌ رسمیت‌ شناختن فلسطین استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه عراق روز پنج‌شنبه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۹ مرداد ۱۴۰۴) در بیانیه‌ای رسمی، از اعلام مواضع چند کشور دوست و شریک درباره به‌ رسمیت‌ شناختن دولت فلسطین استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است:

«وزارت امور خارجه عراق ضمن قدردانی از تصمیم دولت‌های فرانسه، کانادا، مالت و بریتانیا برای به‌ رسمیت‌ شناختن دولت فلسطین، اعلام می‌دارد که پرتغال نیز روند رسمی این اقدام را طی نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد.»

وزارت خارجه عراق این تحرکات را «حمایتی مهم از مسیر بین‌المللی برای تحقق عدالت ملت فلسطین» ارزیابی کرد و تأکید نمود که چنین اقداماتی «زمینه‌ساز تأسیس دولت فلسطین مستقل با پایتختی قدس شریف» خواهد بود.

در پایان بیانیه تأکید شده است که پیش‌تر نیز چندین کشور اروپایی اعلام کرده بودند عزم خود را برای به‌ رسمیت‌ شناختن دولت فلسطین در جریان نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز داشته‌اند.

