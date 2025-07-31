پرتغال در صدد به رسمیت شناختن کشور فلسطین است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های محلی پرتغال به نقل از منابعی در دفتر نخست‌وزیر این کشور گزارش دادند که پرتغال قصد دارد کشور فلسطین را «از اوایل ماه سپتامبر» به رسمیت بشناسد.

روزنامه «دیاریو د نوتیسیاس» به نقل از دفتر «لوئیس مونته‌نگرو» نخست وزیر پرتغال اعلام کرد که اگر شرایط «مناسب باشد و تا حد زیادی توسط کشورهای حاضر در کنفرانس سازمان ملل متحد برآورده شود، پرتغال می‌تواند کشور فلسطین را از اوایل ماه سپتامبر، در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به رسمیت بشناسد».

گفته شده مونته‌نگرو ابتدا با «مارسلو ربلو د سوزا» رئیس‌جمهور پرتغال و احزاب پارلمان مشورت خواهد کرد.

کانادا نیز صبح امروز اعلام کرد که در ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. این اعلام پس از آن صورت گرفت که فرانسه هفته گذشته اعلام کرد که کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و یک روز پس از آن انگلیس اعلام کرد که اگر جنگ در غزه، تا ماه سپتامبر متوقف نشده باشد، لندن نیز اقدام مشابهی را انجام می‌دهد.

کشور فلسطین در حال حاضر توسط ۱۴۷ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. در سازمان ملل فلسطین وضعیت «کشور ناظر دائمی» را دارد؛ بدین معنا که اجازه مشارکت دارد، اما حق رای ندارد.

با توجه به اینکه فرانسه قول به رسمیت شناختن فلسطین در هفته‌های آینده را داده و با فرض اینکه انگلیس نیز همین روند را پیش ببرد، فلسطین به زودی از حمایت چهار عضو (فرانسه، انگلیس، چین و روسیه) از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل برخوردار خواهد شد. این امر آمریکا، نزدیک‌ترین متحد رژیم اسرائیل را در اقلیت تک نفره قرار خواهد داد.

