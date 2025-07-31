۱۵ کشور خواهان به رسمیت شناختن کشور فلسطین شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزرای امور خارجه ۱۵ کشور در کنفرانس بین المللی فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک به ریاست مشترک فرانسه و عربستان سعودی، با هدف احیای راه کار دو دولتی میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، بیانیه مشترکی صادر کردند.

ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در نیویورک، فرانسه به همراه ۱۴ کشور دیگر، درخواست جمعی خود را مطرح کرد: ما تمایل خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین ابراز می‌کنیم و از کسانی که هنوز این کار را انجام نداده اند، دعوت می‌کنیم تا به ما بپیوندند.»

این بیانیه توسط وزرای امور خارجه آندورا، استرالیا، کانادا، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، مالت، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، سان مارینو، اسلوونی و اسپانیا امضا شده است.

در این بیانیه، ۱۵ کشور «تعهد تزلزل‌ناپذیر خود را به چشم‌انداز راه‌کار دو دولتی» ابراز کردند.

۹ کشور از امضاکنندگان از جمله استرالیا، کانادا و نیوزیلند که هنوز کشور فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند، «تمایل یا ملاحظه مثبت کشورهایشان» را برای انجام این کار ابراز کردند.

منابع دیپلماتیک اعلام کردند ۱۷ کشور نیز به علاوه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در طول این کنفرانس به درخواست‌ها برای خلع سلاح حماس و پایان دادن به اداره غزه از سوی این جنبش با ادعای تلاش برای پایان دادن به جنگ ویرانگر در سرزمین های اشغالی فلسطین پیوستند.

کنفرانس بین المللی فلسطین به ریاست مشترک عربستان سعودی و فرانسه روز دوشنبه به وقت محلی در نیویورک در سطح عالیرتبه آغاز به کار کرد. این کنفرانس با هدف پیشبرد تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای مساله فلسطین بر اساس راه‌کار دو دولتی آغاز شد.

«کنفرانس بین‌المللی عالی‌رتبه در مورد حل مسالمت‌آمیز مساله فلسطین و اجرای راهکار دو دولتی» با هدف ایجاد چارچوبی مشخص برای حمایت از تاسیس یک کشور مستقل فلسطینی و افزایش چشم‌انداز صلح پایدار برگزار شده است.

