اعزام ۸ هزار نیروی داوطلب هلال احمر برای عملیات اربعین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمعیت هلالاحمر ایران از بهکارگیری و اعزام ۸ هزار نیروی داوطلب امدادی و درمانی ایران برای خدمت به زائران در ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: هلالاحمر ایران در این ایام با نیرو و تجهیزات و داروی کافی در کنار ارگانهای دولتی و جهادی عراقی برای خدمت به زائران اربعین حسینی خواهد بود.
دکتر پیرحسین کولیوند در سومین کنفرانس بین المللی جمعیت علمیپزشکی که در دانشگاه سبطین شهر کربلا برگزار شد، ضمن قدردانی از مسئولان برگزاری مراسم تاکید کرد: از طرف مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت اربعین حسینی و میزبانی زائران ایرانی در این ایام تشکر میکنم.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت خدماترسانی به انبوه زائران در ایام اربعین حسینی تاکید کرد: مدیریت خدمت به زائران در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی باید در ۵ بخش شامل؛ ایمنی و امنیت، سلامت و خدمات پزشکی، زیرساختها و لجستیک، اطلاع رسانی و ارتباطات و مدیریت بحران در تجمعات انبوه انجام شود.
کولیوند با بیان اینکه در اربعین، میلیونها شیعه از سراسر دنیا به زیارت امام حسین (ع) میآیند و مدیریت خدماترسانی به این زائران در دنیا بینظیر است، ادامه داد: جمعیت هلالاحمر ایران هم در این ایام با ورود نیروهای داوطلب امدادی و درمانی و دارو و تجهیزات کافی به کشور عراق به عزیزان وزارت بهداشت، حشدالشعبی و هلالاحمر عراق و سایر گروههای جهادی، برای خدمت به زائران حسینی کمک میکند.
رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان با اشاره به اعزام حدود ۸ هزار نیروی داوطلب عملیاتی امدادی و درمانی به کشور عراق، اضافه کرد: حدود ۱۸۰۰ داوطلب پزشکی و درمانی هلالاحمر ایران همراه با کوله پشتی درمانی در طرح طبیب دوار در طریق الحسین (مسیر پیادهروی زائران از نجف به کربلا) مشغول خدمترسانی سیار و به صورت پیاده به زائران اربعینی خواهند بود.
کولیوند گفت: سامانه تلفنی ۴۰۳۰ جمعیت هلالاحمر در ایام اربعین حسینی به صورت مجازی، خدمات مشاوره تلفنی در خصوص پزشکی، تغذیه، اسکان، خدمات روانشناسی و روانپزشکی ارائه میدهد.
رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در حمله به ایران و تجربیات حاصل از مدیریت تیمهای امدادی در این جنگ، خاطرنشان کرد: در ایام اقتدار و مقاومت در جمهوری اسلامی ایران که روزهای تهاجم رژیم صهیونی به سرپرستی آمریکا به کشورمان ایران بود، براساس همین خدمات اربعینی و مکتب عاشورایی، برنامههای عملیاتی خوبی آماده داشتیم و طبق آن عمل کردیم. ما در ایام جنگ به صورت قرارگاهی عمل کردیم، کاری که در شرایط دشوار و بحران، مدیریت عملیات را ارتقا میدهد.
وی تاکید کرد: در ایام تهاجم دشمن صهیونی، علیرغم اینکه حملات شدیدی بود، هیچ بیماری در ایران، پشت در بیمارستانها و درمانگاهها نماند. بسیاری از پرستاران، پزشکان و امدادگران ایرانی داوطلبانه پای کار آمدند، هیچ دارویی کم نیاوردیم اما اقتدار، عزت، همدلی و هم افزایی با توکل و امید به خدا به وجود آمد.
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در ادامه به وضعیت انسانی غزه اشاره و تاکید کرد: داغی که در دل همه ما مومنین و مسلمانان وجود دارد، بحث غزه است. بیش از ۹۰ هزار مادر باردار از کمترین خدمات پزشکی برخوردارند، نوزادانی که به دنیا می آیند هیچگونه حمایت پزشکی و تغذیه ندارند، ۲۰ هزار نفر مجروح و مصدوم جنگی، هیچگونه خدمات امداد و دارو و درمانی ندارند و مردمیکه در صفهای غذا هستند مورد هدف مستقیم قرار میگیرند.
وی گفت: ما به تمام روسای جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر نامه نوشتیم، تا نسبت به ظلم جاری در غزه واکنش نشان دهند. امروز اینجا هستیم و خواهش و تاکید میکنیم که به یاد مردم غزه باشیم و تمام توانمان را برای کمک به این مردم مظلوم به کار بگیریم.
کولیوند در پایان به برگزاری همایش بینالمللی دختران و بانوان پزشک و پرستار در عمود ۱۰۸۰ در روز ۱۴ صفر اشاره کرد و افزود: کنگره سلامت در اربعین حسینی نیز ۳ ماه دیگر در ایران برگزار میشود.
