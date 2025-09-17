به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس تازهترین نظرسنجیها، اکثریت قاطع در اسرائیل بر این باورند که اشغال غزه و ادامه جنگ، کشور و اقتصاد آن را به فاجعه خواهد کشاند. این هشدار تنها محدود به فرماندهان ارتش اسرائیل ــ که تقریباً بهطور علنی اعلام کردند اشغال غزه نه تضمینی برای شکست حماس است و نه نزدیکی زمان آزادی اسیران ــ نیست، بلکه کارشناسان اقتصاد نیز تأکید دارند که اقتصاد اسرائیل در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
روزنامه معاریو گزارش داده است که تنها اشغال غزه میتواند ۳۰ میلیارد شِکل دیگر به هزینههای مضاعف دفاعی اضافه کند، در حالیکه هزینه کل اشغال دستکم ۱۰۰ میلیارد شِکل و حتی تا ۱۸۰ میلیارد برآورد شده است (هر دلار تقریباً معادل ۳.۵ شِکل است).
هشتاد کارشناس اقتصادی اسرائیل نیز در بیانیهای هشدار دادند که در صورت پافشاری بر ادامه جنگ و اشغال غزه، اسرائیل بهای اقتصادی و سیاسی سنگینی خواهد پرداخت.
اقتصاددانان صهیونیست تأکید کردهاند که این اقدام نه تنها بار مالی هنگفتی به دولت اسرائیل تحمیل خواهد کرد، بلکه به بحران بدهی، کاهش رشد اقتصادی، افت رتبه اعتباری، فرار سرمایه انسانی و مالی و احتمال تحریمهای بینالمللی منجر میشود.
آنها افزودند که اقتصاد ضعیف، تهدید مستقیمی برای امنیت ملی اسرائیل است، زیرا چنین اقتصادی توان تأمین هزینههای نظامی بلندمدت را نخواهد داشت.
این بیانیه را دهها شخصیت برجسته اقتصاد اسرائیل از جمله روسای پیشین بانک مرکزی اسرائیل، مسئولان سابق وزارت دارایی اسرائیل و چون پروفسور مانوئل تراختنبرگ، زویکا اَیکشتاین، آوی بن باست و پروفسور عمر موآف، امضا کردهاند.
در بیانیه کارشناسان اقتصادی اسرائیل به پیامدهایی همچون افزایش مهاجرت معکوس، سقوط سطح زندگی، بالا رفتن مالیاتها، هزینههای دهها میلیاردی برای تجهیزات نظامی و نگهداری از نیروهای ذخیره، و همچنین بار مالی حدود ۶۰ میلیارد شِکل برای اداره غزه و خدماترسانی به ساکنان آن اشاره شده است.
رسانههای اسرائیل نیز هشدار دادهاند که ادامه جنگ، علاوه بر بحران اقتصادی، انزوای سیاسی و اجتماعی گستردهای را در سطح جهانی برای اسرائیل از تحریمهای اقتصادی و آکادمیک گرفته تا محدودیتهای تجاری و حتی صدور حکم بازداشت برای برخی مقامات سیاسی و نظامی، رقم خواهد زد.
گزارشها نشان میدهد که تنها بسیج حدود ۱۳۰ هزار نیروی ذخیره توسط ارتش اسرائیل، ماهانه ۵.۵ میلیارد شِکل هزینه دارد و اگر این روند پنج ماه ادامه یابد، تنها این بخش بیش از ۲۸ میلیارد شِکل هزینه خواهد داشت. وزارت دارایی اسرائیل نیز اعلام کرده که بودجه دفاعی تا پیش از حمله زمینی به غزه، حدود ۳۰ میلیارد شِکل بیش از سقف تعیینشده خرج کرده و به ۱۴۰ میلیارد شِکل رسیده است.
در کنار این، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اسرائیل نسبت به کاهش سرمایهگذاری خارجی، فرار مغزها، سقوط سطح آموزش و سلامت عمومی و افزایش شدید کسری بودجه هشدار دادهاند. برخی رسانههای اسرائیل نیز با انتقاد از سیاستهای بنیامین نتانیاهو و بزالل اسموتریچ نوشتهاند که این دو، اسرائیل را بهسوی سقوط در پرتگاه اقتصادی سوق میدهند.
