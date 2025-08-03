جوان هزاره افغانستانی نامزد انتخابات شورای شهر در آلمان شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکیم رضایی، جوان هزاره افغانستانی ساکن آلمان، به‌عنوان نامزد حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) در انتخابات شورای شهر بورکن ایالت نوردراین-وستفالن معرفی شده است.

آقای رضایی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، ضمن اعلام رسمی نامزدی‌اش، چنین نوشت:

«به‌عنوان یک جوان افغانستانی (هزاره)، خود را مسئول می‌دانم هم در برابر سرزمینی که از آن آمده‌ام، و هم کشوری که آگاهانه برای زندگی در آن تصمیم گرفته‌ام.

با افتخار، نامزد انتخابات شورای شهر Borken (NRW) از سوی حزب سوسیال دموکرات (SPD) هستم.

با هم برای عدالت و برابری تلاش می‌کنیم.»

نامزدی رضایی با استقبال گسترده کاربران فضای مجازی، مهاجران افغانستانی مقیم اروپا و فعالان اجتماعی روبه‌رو شده است.

بسیاری از ناظران، حضور سیاسی مهاجران در ساختارهای تصمیم‌سازی کشورهای میزبان را نشانه‌ای از بلوغ جامعه مهاجر، اعتماد عمومی و حرکت به‌سوی هم‌گرایی بیشتر می‌دانند.

گفتنی است، حزب سوسیال دموکرات آلمان یکی از احزاب اصلی این کشور به شمار می‌رود که سابقه حمایت از تنوع فرهنگی و حضور فعال مهاجران در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دارد.

