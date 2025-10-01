به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایالت شلسویگ-هولشتاین در آلمان اخیراً اعلام کرده که دو روز مرخصی اضافی برای کارکنان، کارمندان و دانش‌آموزان مسلمان در نظر گرفته می‌شود تا به مراسم‌های دینی خود در روزهای عید قربان و روز نخست ماه رمضان بپردازند. همچنین مطرح شد برنامه‌هایی برای تربیت رهبران دینی محلی در مؤسسات آموزشی مدنظر خواهد بود.

این اقدام در قالب قراردادی با اتحادیه مراکز فرهنگی اسلامی شمال آلمان (VIKZ) تصویب شد و هدف آن شناخت و برابری مذهبی و همچنین حمایت از مسلمانان به عنوان بخشی از جامعه آلمان اعلام شده است.

با این حال، این تصمیم با جنجال‌های افراطی از سوی احزاب مخالف مواجه شد. اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان این اقدام را نشانه‌ای از خودفداکاری آلمان دانسته و ادعا کردند فرهنگ مسیحی-غربی در معرض تهدید است. لوقاس رهم نماینده پارلمان از این حزب، اعلام کرد که بس است! آلمان باید دوباره به خود متکی باشد.

از سوی دیگر، حزب دموکرات آزاد آلمان هم با انتقاد از اختصاص این مرخصی‌های جدید، اعلام کرد که دانش‌آموزان نباید به دلیل مذهبشان کلاس‌های درسی را از دست بدهند.

از سویی دیگر، «دوریت استنکه» وزیر فرهنگ ایالت شلسویگ-هولشتاین آلمان در دفاع از این اقدام عنوان کرد: این قرارداد نشانه‌ای مهم از تقدیر و برابری میان جوامع دینی است. مسلمانان بخشی از جامعهٔ ما هستند و ما با این قرارداد این موضوع را تثبیت می‌کنیم.

