به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فریبرز مرادی امروز یک‌شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در گفت وگو با خبرنگاران، از آمادگی کامل ۲۲ مجتمع خدماتی - رفاهی در محورهای مواصلاتی استان گیلان برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی و سایر کاربران جاده‌ای خبر داد و اظهار کرد: ارتقاء سطح خدمات در ایام پیک سفر، به ویژه در ایام منتهی به اربعین اهمیت دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی لازم برای تقویت امکانات، نظافت مستمر، تأمین سوخت، بهداشت عمومی و خدمات رفاهی در این مجتمع‌ها انجام شده تا زائران عزیز بتوانند در مسیر عبور از گیلان با آرامش و ایمنی کامل از خدمات استفاده کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان همچنین از هم‌استانی‌ها و زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه نارسایی یا نیاز به ارائه پیشنهاد، نظرات و شکایات خود را از طریق سامانه جامع ۱۴۱ و نیز سامانه‌های استانی ثبت شکایات، به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اطلاع دهند.

مرادی همچنین از آغاز پویش «نذر سفر» در گیلان برای خدمت به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: این پویش با تأکید بر مشارکت همگانی، بستری فراهم کرده است تا علاقه‌مندان بتوانند با وسایل نقلیه عمومی و شخصی در این خدمت معنوی سهیم شوند.

وی خاطرنشان کرد: پویش «نذر سفر» فرصتی است برای مشارکت اقشار مختلف مردم در تسهیل سفر زائران حسینی و لذا در این طرح، علاوه بر استفاده از ظرفیت ناوگان عمومی، از رانندگان وسایل نقلیه شخصی نیز دعوت می‌شود تا در صورت امکان، دوستان، آشنایان و دیگر مشتاقان زیارت را در قالب نذر، همراه خود تا مرزهای خروجی کشور منتقل کنند.

رئیس کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین گیلان افزود: تاکنون هماهنگی‌هایی با انجمن‌های حمل‌ونقل، تشکل‌های صنفی، و گروه‌های مردمی انجام شده تا شرایطی امن، منظم و با کمترین هزینه برای زائران فراهم شود. همچنین تمهیداتی برای پشتیبانی فنی و اطلاع‌رسانی لازم در مسیرها در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه استان گیلان می‌تواند نقش موثری در توزیع مناسب تردد زائران ایفا کند، خاطرنشان کرد: این حرکت مردمی می‌تواند جلوه‌ای از همدلی، نذر و خدمت بی‌منت در راه اهل بیت(ع) باشد. از همه هم‌استانی‌های عزیز دعوت می‌کنیم با پیوستن به این پویش، بخشی از این سفر معنوی را همراه زائران عزیز طی کنند.

