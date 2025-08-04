بسیج کامل استان کربلا برای استقبال از بیش از ۲۰ میلیون زائر اربعین

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به مراسم اربعین، استان کربلای معلا تمام نهادهای خدماتی و فنی خود، به ویژه اداره برق را برای اجرای یک طرح اضطراری گسترده با هدف فراهم کردن محیطی راحت و امن برای میلیونها نفر از زائران داخلی و خارجی بسیج کرده است.
به گزارش الصباح، احمد موسی العبادی، سخنگوی وزارت برق عراق با اشاره به اینکه تأمین مستمر برق، ارائه خدمات ضروری و ایمنسازی جادهها و محورهای اصلی، از مهمترین اولویتهای تلاشهای دولتی و محلی با هماهنگی عتبات مقدس حسینی و عباسی است، تصریح کرد: وزارت برق اجرای یک طرح اضطراری جامع را آغاز کرده که شامل تقسیم خطوط برق، نصب ترانسفورماتورهای جدید و تعمیر و نگهداری شبکههای برق در کربلا و جادههای منتهی به آن است .
وی تاکید کرد: این اقدامات با هدف تأمین برق مستمر و کاهش فشار بر شبکهها، بهویژه در مناطق تجمع، محل اسکان موقت، مراکز درمانی و موکبها، انجام می شود.
در همین حال دولت محلی کربلا نیز با همکاری با فرماندهی عملیات و وزارتخانههای خدماترسان و با پشتیبانی مستقیم عتبههای مقدس حسینی و عباسی، در حال اجرای طرحهای هماهنگ خدماتی و امنیتی است ضمن آنکه همزمان، استانهای نجف، واسط، اربیل، کرکوک و المثنی نیز با اعزام نیروها و تجهیزات خدماتی، به صورت فعال در پشتیبانی از کربلا مشارکت دارند تا به مدیریت حجم عظیم جمعیت و نیازهای خدماتی کمک کنند.
این تدارکات و آمادگیها با پیشبینیهای رسمی مبنی بر رسیدن تعداد زائران به بیش از ۲۰ میلیون نفر در سال جاری همزمان شده است و این امر نیازمند هماهنگی بالایی در بخشهای خدماتی و امنیتی است تا مراسم با موفقیت و در محیطی روان و ایمن برگزار شود.
