۱۴ هزار موکب داخلی و خارجی در کربلا برای استقبال از زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی پلیس استان کربلای عراق اعلام کرد که تاکنون بیش از ۱۴ هزار موکب خدماتی داخلی و ۲۰۵ موکب عربی و خارجی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در این استان، ثبت شدهاند.
سرهنگ «احسان اسدی» مدیر روابط عمومی فرماندهی پلیس کربلای معلی در اینباره گفت:بیش از ۱۴ هزار موکب خدماتی محلی و ۲۰۵ موکب عربی و خارجی تحت نظارت پلیس کربلا ثبت و سازماندهی شدهاند تا خدمات مختلفی را به زائران ارائه دهند.
وی همچنین افزود: فرماندهی پلیس کربلا دستورالعملهایی درباره اتخاذ تمام تدابیر لازم برای ایمنی، بهویژه جلوگیری از بروز آتشسوزی، صادر کرده است.
