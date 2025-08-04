  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

۱۴ هزار موکب داخلی و خارجی در کربلا برای استقبال از زائران اربعین

۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۶
کد خبر: 1714702
۱۴ هزار موکب داخلی و خارجی در کربلا برای استقبال از زائران اربعین

فرماندهی پلیس کربلا از ثبت بیش از ۱۴ هزار موکب خدماتی برای خدمت به زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی پلیس استان کربلای عراق اعلام کرد که تاکنون بیش از ۱۴ هزار موکب خدماتی داخلی و ۲۰۵ موکب عربی و خارجی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در این استان، ثبت شده‌اند.

سرهنگ «احسان اسدی» مدیر روابط عمومی فرماندهی پلیس کربلای معلی در این‌باره گفت:بیش از ۱۴ هزار موکب خدماتی محلی و ۲۰۵ موکب عربی و خارجی تحت نظارت پلیس کربلا ثبت و سازمان‌دهی شده‌اند تا خدمات مختلفی را به زائران ارائه دهند.

وی همچنین افزود: فرماندهی پلیس کربلا دستورالعمل‌هایی درباره اتخاذ تمام تدابیر لازم برای ایمنی، به‌ویژه جلوگیری از بروز آتش‌سوزی، صادر کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha