تقدیر از مؤسسه بوستان کتاب در اولین دوسالانه «اربعین»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اولین دوسالانه کتاب «اربعین» با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی آثار فاخر مرتبط با حماسه اربعین حسینی برگزار و مؤسسه بوستان کتاب بهعنوان «ناشر منتخب تقدیر» معرفی شد.
در این دوسالانه که از سوی ستاد مرکزی اربعین حسینی برگزار شد، لوح تقدیر و تندیس ناشر منتخب تقدیر این دوسالانه از سوی حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به محمدباقر انصاری، رئیس مؤسسه بوستان کتاب اهدا شد.
چندین اثر مؤسسه بوستان کتاب درخصوص اربعین حسینی به مرحله پایانی داوری راه یافته بود که در نهایت از کتاب «جامعهشناسی پدیده اربعین» اثر حجتالاسلام والمسلمین شمسالله مریجی بهعنوان اثر برگزیده این رویداد پژوهشی تقدیر شد.
به باور نگارنده کتاب «جامعهشناسی پدیده اربعین»، زیارت اجتماعی اربعین، امروزه در جایگاه کنشی معطوف به هدف والای الهی، ماهیت و بنمایه فکری جامعهشناسان سکولار را زیر سؤال برده است؛ به همین دلیل برخی محققان سکولار تلاش دارند در مراکز علمی و آکادمیک چنین القا کنند که اینگونه برنامهها در ظرف مباحث جامعهشناسی نمیگنجد.
نگارنده این اثر بر این باور است که زیارت اجتماعی اربعین، امروزه در جایگاه کنشی معطوف به هدف والای الهی، ماهیت و بنمایهای جامعهشناختی دارد؛ از اینرو میکوشد این پدیده اجتماعی بزرگ را از جامعهشناختی کاوش کند و پس از بیان جایگاه زیارت اربعین در فرهنگ ناب نبوی، بخشی از کارکردهای اجتماعی و تمدنی آن را بازنمایی کند و در پایان برای صیانت از رهاورد جامعه اربعینی، موارد آسیبزای این پدیده را یادآوری کند.
این اثر در سه بخش تألیف شده که عناوین بخشهای آن زیارت اربعین بخش شناختی فرهنگ شیعه، کارکردهای اجتماعی و تمدنی اربعین و آسیبهای اجتماعی زیارت جمعی اربعین است.
از جمله کتب منتشر شده مؤسسه بوستان کتاب با موضوع اربعین و امام حسین(ع) میتوان به «حسینی باش (زندگی به سبک سیره و سخنان امام حسین(ع))» اثر سیدعلی موسوی ابوسعیده، «زینب کبری(س) سکاندار کشتی عاشورا» به قلم احمد زمانی، «رازهای زیارت اربعین» نوشته آیتالله شیخ محمد سند، «بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی»، «سبک زندگی حسینی»، «جلوههای عرفانی نهضت حسینی» و «راز ماندگاری فرهنگ عاشورا» اشاره کرد.
