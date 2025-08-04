به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص استفاده از کارت سوخت شخصی و رعایت نکات ضروری در سفر، اطلاعیه‌ای به شرح زیر خطاب به زائران اربعین حسینی صادر کرد:

به اطلاع عموم زائران عزیز اربعین حسینی می‌رساند که با توجه به حجم بالای تردد خودروها به مناطق مرزی، رعایت برخی نکات ضروری در حوزه سوخت‌رسانی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بهتر سفر و تسهیل خدمات داشته باشد.

توصیه‌های مهم:

۱ ـ در هنگام مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت، کارت سوخت شخصی خود را حتماً همراه داشته باشید.

استفاده از کارت‌های جایگاه فقط برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شده است. استفاده از کارت شخصی، موجب بهره‌مندی از سهمیه قانونی و تسریع در عملیات سوخت‌گیری می‌شود.

۲ ـ پیش از ورود به مسیرهای پرتردد، باک خودرو را کامل سوخت‌گیری کنید.

این اقدام از ازدحام در جایگاه‌های مرزی جلوگیری می‌کند و سفر را روان‌تر می‌سازد.

۳ ـ در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنید.

با انتخاب مسیرهای مناسب، رعایت سرعت مجاز، خاموش‌کردن کولر در توقف‌های طولانی و پرهیز از روشن‌گذاشتن خودرو در ترافیک سنگین و توقف‌های طولانی، از هدررفت سوخت جلوگیری کنید.

۴ ـ به راهنمایی‌های اپراتورهای جایگاه توجه نمایید.

همکاری با پرسنل جایگاه‌های سوخت موجب تسریع در خدمت‌رسانی و جلوگیری از تنش‌های احتمالی می‌شود.

۵ ـ در سراسر کشور ۴۶۰۰ جایگــاه عرضــه سوخـت و ۲۵۵۰ جایگـاه سی‌ان‌جی در طـول ایام اربعیــن آمـاده سوخت‌رسانـی بـه زائـران عزیز هستند.

۶ ـ علاوه بر این به منظـور سهولـت در توزیــع سوخت، در جاده‌های مواصلاتی و مبادی ورودی مرزها، جایگاه‌هـا و سوخت‌رسان‌های سیـار (ویژه توزیع سوخت) برای خدمت‌رسانی به زائران عزیز مستقر شده است.

۷ ـ زائر عزیـز، کــارت هوشمنـد سوخت صرفـاً برای وسیله نقلیه مربوطه صادر شده است و لذا هرگونه واگذاری سهمیه به غیر، تخلـف و مــالـک وسیله نقلیه پاسخگـوی تبعــات قــانونی آن خواهد بود.

۸ ـ زائر عــزیـز در صـورت جاگذاشتـن کارت سوخت در جایگاه‌ها برای رهگیــری وضعیــت بــه سامانــه FCS.NIOPDC.IR مراجعه فرمایید.

۹ ـ زائر گرامـی شمــاره تمـاس 09627 بـه صورت شبانه روزی آماده پاسخگویــی و دریافت شکایـات و مشکلات مردمی در زمینه سوخت‌رسانی است.

زائران گرامی! همراهی شما در رعایت این نکات، کمک بزرگی به مدیریت بهتر خدمات سوخت‌رسانی در این حرکت عظیم مردمی خواهد بود.

سفری ایمن، آسان و پرخیر و برکت را برای شما آرزومندیم.

