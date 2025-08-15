حضور ۲۱ میلیون زائر در اربعین امسال براساس آمار آستان مقدس عباسی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آستان مقدس عباسی اعلام کرد شمار شرکت‌کنندگان در مراسم اربعین حسینی در سال جاری به ۲۱ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۲۴ نفر رسیده است.

این آمار با استفاده از سامانه شمارش الکترونیکی مبتنی بر هوش مصنوعی، ورودی زائران از پنج مسیر اصلی به کربلای معلی را ثبت کرده است.

به گفته مسئولان آستان مقدس عباسی، این سامانه برای دهمین سال پیاپی فعال بوده و داده‌ها را به‌صورت لحظه‌ای از مسیرهای بغداد-کربلا، بغداد–الجمالیه، نجف-کربلا، بابل-کربلا و حسینیه-کربلا جمع‌آوری کرده است.

در بیانیه آستان مقدس عباسی آمده است: تسلیت خود را به محضر امام زمان(عج)، مراجع عظام و امت اسلامی به مناسبت اربعین امام حسین(ع) تقدیم می‌کنیم و از خداوند متعال می‌خواهیم زائران را سالم و با قبولی اعمال به وطن بازگرداند.

